Maneken 'Neprilagođeni' dobio 22 godine zatvora: Policajca nožem izbo 13 puta

Splitski odvjetnik Vinko Gulišija oštro je reagirao nakon što je njegov branjenik Marino Milićević, poznat pod nadimkom “Neprilagođeni”, na Županijskom sudu u Splitu nepravomoćno osuđen na 22 godine zatvora zbog pokušaja teškog ubojstva policajca. Kako javlja Slobodna Dalmacija, uz zatvorsku kaznu određena mu je i sigurnosna mjera liječenja od ovisnosti o alkoholu i drogama, kao i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne u trajanju do tri godine.

'Kazna je drakonska, previsoka i nije u skladu ni s jednom dosadašnjom sudskom praksom. Za pokušaj ubojstva, uz činjenicu da je moj klijent neosuđivan, da je sve priznao, pokazao kajanje i da je utvrđeno kako je u vrijeme počinjenja djela bio bitno smanjeno ubrojiv, ovako visoka kazna se ne izriče', rekao je Gulišija nakon objave presude.

Dodao je kako smatra da je na visinu kazne utjecala i aktualna društvena klima nakon nedavnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu. 'Po mom skromnom mišljenju, trenutna događanja u državi i veliko nezadovoljstvo javnosti radom pravosuđa dali su svoj doprinos ovoj presudi. Ne slažemo se s odlukom i to ćemo jasno istaknuti u žalbi. Vjerujem u Visoki kazneni sud', poručio je odvjetnik.

Prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva, Milićević je 25. srpnja prošle godine u prostorijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske pokušao ubiti 65-godišnjeg policajca Slavka Matasa. Tereti ga se da ga je nožem više puta izbo po glavi, vratu i prsima. Tog dana policija ga je dovela u prostorije za zadržavanje zbog sumnje da je s još dvojicom muškaraca sudjelovao u protupravnom oduzimanju slobode i iznudi u Makarskoj. Policajac Matas tijekom suđenja ispričao je da se Milićević odmah po dolasku počeo žaliti na bolove i tražiti liječničku pomoć. Hitna pomoć mu je dala terapiju za smirenje, no kasnije je više puta tražio odlazak u zahod zbog navodnih bolova u leđima.

Napad se dogodio kada je policajac otvorio ormarić kako bi mu donio cigaretu. Milićević ga je tada iznenada napao, prvo šakama, a potom nožem s oštricom dugom sedam centimetara. Policajac je zadobio više ubodnih rana po glavi, vratu, ramenu i trbuhu, no unatoč ozljedama pokušavao se obraniti.

Napadač je potom od policajca tražio da skine uniformu, a nakon što ju je obukao pokušao je napustiti zgradu policije. Ipak, ubrzo su ga zaustavili pripadnici specijalne i interventne policije. Tijekom psihijatrijskog vještačenja Milićević je izjavio da je prije napada konzumirao ostatke “crystal metha” koje je imao kod sebe. 'Kad sam drugi put išao na WC, izvadio sam nož i ono malo smrvljenog “crystal metha” što mi je ostalo te sam to na brzinu pošmrkao', rekao je vještakinji psihijatrici, koja je zaključila da je u trenutku napada bio bitno smanjeno ubrojiv.

Sutkinja Tea Budimlić u obrazloženju presude istaknula je da je riječ o iznimno brutalnom napadu na policijskog službenika i sustav koji štiti građane. 'Iskoristili ste dobrotu policajca, glumili ste da ste nemoćni i tražili pomoć kako biste ga opustili, a zatim ste ga napali. Mogli ste otići nakon prvog napada, ali ste se vratili i ponovno ga izboli. Upravo ta podmuklost i bešćutnost bili su ključni za ovakvu kaznu ', rekla je sutkinja. Milićević je cijelo vrijeme izricanja presude ostao bez vidljive reakcije.