ISIL ne prestaje biti prijetnja ni s krajem Islamske države

Potpuno je jasno da su u pitanju dani kada će sirijske demokratske snage, koje imaju potporu SAD-a, proglasiti pobjedu nad terorističkom organizacijom Islamske države.

Naime, sirijske demokratske snage, koje sačinjavaju kurdski i arapski borci, približavaju se posljednjem uporištu Islamske države u blizini iračke granice gdje očekuju odlučujuću bitku.

Osvajanjem Baghouza, sirijskog sela na istoku zemlje na obali rijeke Eufrat, završio bi se četverogodišnji međunarodni napor prema slamanju džihadista. Međutim, teroristička organizacija Islamska država time ne prestaje biti prijetnja.

Trumpov zahtjev

Iako će pad Baghouza, istočnog sirijskog gradića na obali Eufrata, predstavljati prekretnicu u globalnoj borbi protiv Islamske države, ta će skupina i dalje ostati prijetnja kroz gerilsko ratovanje i zadržavanje dijela zabačenog teritorija zapadno od tog mjesta, a u zadnje vrijeme jako je aktivna na društvenim mrežama pozivajući svoje pristaše na terorističke napade po Europi i u SAD-u.

Prema sirijskom vojnom izvoru, na tisuće boraca, pristaša i civila pobjeglo je u tu malenu skupinu zaselaka u regiji Deir al-Zor, a kako se teritorij Islamske države smanjivao proteklih nekoliko tjedana, počeli su napuštati regiju, odgodivši tako posljednji napad na islamiste. Ostatak džihadista većinom su strani borci koji koriste tunele kako bi se sakrili te započeli iznenadne napade protiv boraca SDF-a.

U zatvorima sirijskih demokratskih snaga nalaze se mnogi strani borci ISIL-a. Unatoč tome, njihove domicilne zemlje nisu zainteresirane za njihov povratak i suđenje. Jedna od rijetkih zemalja koja je izrazila želju za prihvaćanjem svojih državljana koji su se borili na strani ISIL-a je BiH, što je nedavno za Večernji list potvrdio i ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić.

Nakon što su mnoge europske zemlje odbile primiti svoje državljane jer strahuju za svoju nacionalnu sigurnost, američki predsjednik Donald Trump zatražio da Europa “preuzme nazad 800 boraca terorističke organizacije Islamske države” i izvede ih pred sud.

Međutim, EU još uvijek ne može dati pozitivan odgovor na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa za repatrijacijom stranih boraca iz Sirije, kazala je povjerenica EU za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini ističući kako “to i dalje ostaje pojedinačno u domeni država jer se pravni okviri razlikuje od zemlje do zemlje”.

Sirijske demokratske snage prošli su tjedan iračkim snagama predale 300 pripadnika ISIL-a među kojima i 20-ak francuskih državljana koji će biti osuđeni po iračkom zakonu, po svemu sudeći na smrt, s obzirom na to da se Francuska već unaprijed izjasnila kako za sada nema namjeru ispuniti zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa europskim saveznicima da prihvate natrag islamističke borce koji se vraćaju iz Sirije.

Potiha destabilizacija EU

Kurdske snage u Siriji u zarobljeništvu drže oko 150 francuskih državljana, među kojima 50 odraslih. Donald Trump inzistira na prihvaćanju džihadista u Europu, no analitičari drže kako je to zapravo potiho stvaranje ekstremističkih skupina diljem Europe koje bi mogle dovesti do destabilizacije zemalja članica EU.

U međuvremenu, nakon što je Večernji list 24. veljače objavio popis džihadista iz BiH koji se nalaze u Siriji i ratuju na strani terorističke organizacije Islamska država te su uspjeli pobjeći do danas zadnjeg uporišta džihadista u Siriji, Idliba, te bi se mogli vratiti u domicilnu zemlju BiH, kako se doznaje iz sigurnosne službe BiH, već je stigla prijetnja nekim pojedincima u BiH, upravo od džihadista koji se danas nalaze u Idlibu, za koje vjeruju da su oni Večernjem listu dostavili popis džihadista.

