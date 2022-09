Iranci su uznemireni i bijesni: Amini je privedena zbog hidžaba, umrla je u pritvoru

Svi su dnevni listovi u nedjelju posvetili naslovnice Mahsi Amini i više od milijun ljudi odalo je na društvenim mrežama počast toj mladoj ženi koja je umrla u pritvoru kamo ju je privela ćudoredna policija zbog kršenja propisa o hidžabu. Dvadesetdvogodišnja Amini umrla je u petak pošto je pala u komu nakon privođenja u Teheranu što je ponovno u središte pozornosti stavilo ženska prava u Islamskoj Republici Iran.

Policija je odbacila sumnje da je mlada žena bila pretučena zbog čega je završila u komi te navodi da se samo srušila dok je čekala zajedno s drugim privedenim ženama. Gotovo svi dnevnici u Teheranu osvanuli su u nedjelju s fotografijom Amini na naslovnici, prenosi agencija AFP.

"Javnost je uznemirena i bijesna zbog toga što se dogodilo s Mahsom Amni", piše reformski dnevnik Etemad i dodaje da je nacija "u više navrata konstatirala da ćudoredna policija pribjegava nasilju".

O drami koja se dogodila pišu i provladini i konzervativni listovi, ali s porukama da je riječ o širenju laži koje je policija demantirala objavom snimke žene koja se srušila. Stotine prosvjednika okupile su se u nedjelju kod Sveučilišta u Teheranu izvikujući "Žena, život, sloboda", pokazuje videosnimke, javlja Reuters i dodaje da ne može potvrditi njihovu autentičnost.

Prema islamskom zakonu žene su obvezne pokrivati kosu maramom, a onima koje se ogriješe prijete kazne i uhićenja. No zadnjih mjeseci aktivisti za ljudska prava pozivaju žene da odbace hidžab unatoč propisima ćudoredne policije koja ih privodi zbog "nemoralnog ponašanja".

Foto: Wana News Agency/REUTERS Newspapers, with a cover picture of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's "morality police" are seen in Tehran, Iran September 18, 2022. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Photo: Wana News Agency/REUTERS

1,63 milijuna na Twitteru

Perzijski hashtag #MahsaAmini dosegnuo je 1,63 milijuna na Twitteru u nedjelju poslije podne, prenosi Reuters.

Amini je iz Kurdistana, a privođenje se dogodilo u Teheranu kamo je stigla sa svojom obitelji. U subotu je održan prosvjed u Kurdistanu, uključivo na njezinu ukopu u gradu Saqezu. Policija je rastjerala prosvjede u Saqezu, pokazuju videosnimke koje Reuters nije mogao potvrditi. Behzad Rahimi, parlamentarni zastupnik rekao je poluslužbenoj novinskoj agenciji ILNA da je nekoliko osoba bilo ranjeno na pogrebu, a jedna od njih u bolnici je jer je ranjena u predjelu trbuha. Kurdska skupina za ljudska prava Hengaw navodi da su 33 osobe ozlijeđene u Saqezu.

Umjetnici, sportaši, političari, vjerski vođe

Brojni filmski djelatnici, umjetnici, sportaši, političari i osobe iz vjerskih krugova izrazili su bijes na društvenim mrežama, prenosi agencija AFP. Bivši šef države, reformator Mohamad Hatami pozvao je vlasti "da prekinu praksu protivnu zakonu, logici i šerijatskom pravu" te da izvedu "odgovorne pred sud.

"Kuran jasno priječi vjernike da silom nameću vrijednosti koje oni smatraju vjerom i moralom", napisao je veliki ajatolah Asadolah Bajat Zandžani.

Foto: Wana News Agency/REUTERS A newspaper with a cover picture of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's "morality police" is seen in Tehran, Iran September 18, 2022. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Photo: Wana News Agency/REUTERS

"Mahsa je danas življa nego što smo mi sami", jer "mi smo uspavani, ne reagiramo na tu beskrajnu okrutnost, mi smo suučesnici ovog zločina", poručio je redatelj Asghar Farhadi, dobitnik dva Oskara za najbolji strani film.

"Kosa naših djevojaka sada je prekrivena mrtvačkim pokrovom", napisalo je nekoliko igrača nacionalne nogometne reprezentacije u zajedničkoj objavi na Instagramu.

"Ako su to muslimani, Bože učini me nevjernikom", napisao je Sardar Azmoun, napadač u klubu Bayer Leverkusen.