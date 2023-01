Iran prijekim sudovima i vješanjima brutalno pokušava ugušiti prosvjede

Unatoč brojnim apelima međunarodnih organizacija za ljudska prava, iranske vlasti ustrajavaju u brutalnom obračunu s prosvjednicima, o čemu svjedoči pogubljenje još dvojice muškaraca koji su osuđeni na smrt nakon što su proglašeni krivima za smrt jednog pripadnika paravojne milicije.

14 smrtnih kazni

Mohhammad Mahdi Karami i Seyed Mohhammad​ Hosseini obješeni su kao počinitelji zločina koji je rezultirao “mučeničkom smrću” Ruhollaha Ajamiana, pripadnika milicije Basiji, povezane s Čuvarima revolucije, ideološkom paravojskom koja djeluje u okviru iranske vojske.

Prema službenim informacijama, iranski sudovi dosad su tijekom velikih prosvjeda koji su izbili nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini, koja je umrla nakon što ju je privela iranska moralna policija zbog nepravilnog nošenja hidžaba, na smrt osudili 14 osoba. Četiri smrtne kazne već su izvršene, pa su tako dva 23-godišnjaka pogubljena prošlog mjeseca, dok su ostali postupci u tijeku. Karami i Hosseini osuđeni su na smrt početkom prosinca, a vrhovni sud prije nekoliko dana potvrdio je osuđujuću presudu, koja je odmah i izvršena, što svjedoči kako je riječ o prijekom postupku koji nema puno zajedničkog s pravednim suđenjem. Karamijev otac otkrio je lokalnim medijima da odvjetnik njegova sina, koji je bio prvak u karateu, nije uspio doći u posjed niti pregledati dosje njegova sina, a Karamiju nije bilo omogućeno posljednji put vidjeti članove svoje obitelji prije pogubljenja. Prema podacima nevladine organizacije Iran Human Rights (IHR) sa sjedištem u Oslu, pogubljeni Karami imao je samo 22 godine. IHR navodi i da je od početka velikih prosvjeda u Iranu ubijeno 496 prosvjednika, od čega više od 60 djece i više od 30 žena. Iranske vlasti uhitile su zbog prosvjeda čak oko 14 tisuća ljudi, među njima i brojne sportaše, novinare, aktiviste i osobe iz svijeta filma. Prije nekoliko dana tako je iz zatvora je puštena poznata iranska glumica Taraneh Alidoosti, koja je također uhićena na prosvjedima, a njezino oslobađanje zahtijevao je i Filmski festival u Cannesu.

Foto: Wana News Agency/REUTERS Prosvjed u Tehranu

Uhićeno 80 novinara

Među uhićenima je, prema podacima newyorškog Odbora za zaštitu novinara, čak 80 novinara i ljudi iz medija, a neke od njih, povezujući ih s prosvjedima, vlasti optužuju da su strani agenti.

Iz Europske unije poručuju da su “zgroženi” pogubljenjima u Iranu, smatrajući ih znakom nasilne represije nad prosvjednicima, pozivajući pritom iranske vlasti da odmah prekinu praksu izricanja i izvršenja smrtnih kazni protiv prosvjednika, koje su “za svaku osudu”, kao i da bez odgode ponište već izrečene smrtne kazne.

Iran je nakon Kine zemlja s najviše izvršenih smrtnih kazni na svijetu, a taj bi se trend mogao samo povećati, s obzirom na to da su se vlasti u Iranu očito odlučile za radikalan pokušaj gušenja prosvjeda, koji su izbili sredinom rujna i koji predstavljaju jedan od najvećih izazova s kojima se suočava Islamska Republika od svog osnivanja 1979. Unatoč nesmiljenoj represiji, međutim, iranske vlasti ne uspijevaju ugušiti otpor hrabrih iranskih žena brutalnoj islamskoj diktaturi i njezinim rigidnim pravilima, zbog čega neki zapadni mediji, poput The New Yorkera, smatraju da će Iran, zbog prosvjeda, moguće smjene na vrhu i nuklearnog pitanja – čemu svakako treba dodati i toksično iransko-rusko obrambeno partnerstvo i posljedice tog partnerstva na rat u Ukrajini – biti jedna od glavnih globalnih tema u 2023.