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OGORČIO IZRAEL, ZBUNIO IRAN

Trump odustao od najvećeg američkog napada nakon Drugog svjetskog rata – evo zašto

Autor
Hassan Haidar Diab
04.08.2026.
u 22:46
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Je li riječ o diplomatskoj igri oko Hormuza ili samo o privremenoj stanci prije nove eskalacije? Protiv američkog napada snažno su se zauzele zaljevske države

Samo nekoliko sati dijelilo je Bliski istok od možda najžešćeg američkog napada na Iran od početka sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Iran biti pogođen "vrlo snažno", dok su američki i izraelski vojni planeri, prema navodima američkih medija, pripremali veliku operaciju usmjerenu prije svega protiv iranske energetske, vojne i nuklearne infrastrukture.

No Trump je u posljednjem trenutku zaustavio napad na Iran. Gotovo preko noći promijenio je odluku i zaustavio operaciju koja je, prema njegovim riječima, trebala biti jedan od najvećih zračnih napada nakon Drugoga svjetskog rata. Taj iznenadan zaokret otvorio je novo poglavlje neizvjesnosti, je li riječ o diplomatskoj igri oko Hormuza i pokušaju postizanja dogovora ili samo o privremenoj stanci prije nove eskalacije? Teheran pritom negira da je postignut bilo kakav sporazum s Washingtonom. Trump je objavio da se napad odgađa, odnosno otkazuje, jer su ga Iran i čelnici nekoliko država u regiji zamolili da diplomaciji pruži još jednu priliku. Prema njegovoj verziji događaja, stvoreni su temelji za dogovor koji bi trebao obuhvatiti otvaranje Hormuškog tjesnaca, zaustavljanje iranskih napada na američke interese i saveznike te nastavak razgovora o iranskom nuklearnom programu.

Ključne riječi
Izrael Trump SAD rat Iran

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