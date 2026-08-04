VIDEO Strašna snimka iz Hersona: Civila pratio dron, eksplozija ga pogodila dok se skrivao

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u utorak je optužio Rusiju za počinjenje ratnog zločina nakon što je objavljen video u kojem dron prati i naposljetku ozljeđuje uličnog prodavača u gradu Hersonu na jugu Ukrajine. Snimka koju je objavila ukrajinska policija prikazuje dron kako juri neidentificiranog muškarca oko kombija koji mu služi kao ulični štand, nakon čega dron eksplodira dok se muškarac skriva iza vozila. Policija je rekla da je prodavač, muškarac u pedesetima, preživio, ali je pretrpio šok i ozljede od šrapnela.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

Reuters je potvrdio lokaciju orijentirajući se prema zgradama, rasporedu cesta i vegetaciji koja se podudara sa satelitskim i arhivskim snimkama. Točan datum nije se mogao neovisno potvrditi, ali ukrajinska policija i Sibiha rekli su da se incident dogodio u utorak. U objavi na Telegramu, Sibiha je rekao da je napad bio dio namjerne ruske kampanje zastrašivanja civila. "Ovaj barbarski ruski ratni zločin u Hersonu zahtijeva međunarodnu osudu i pravdu, ali tisuće sličnih zločina nikada ne dođu u javnost“, rekao je.

Ministar je rekao da je pilot ruskog drona bio svjestan da cilja civila, nazivajući ga "sadistom“. Sibiha je pozvao na "snažan obrambeni i odvraćajući paket za Ukrajinu te pouzdanu, zajamčenu sigurnost“. Dvoje djece i jedna starija žena također su poginuli u noćnim ruskim napadima navođenim napravama sjeverni ukrajinski grad Sumi, rekao je regionalni guverner Oleh Hrihorov na Telegramu.

U srpnju je misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini priopćila da je dokumentirala 1396 smrtnih slučajeva civila i 7978 ozlijeđenih u prvih šest mjeseci 2026., što je porast od 37 posto u odnosu na 2025. i više nego dvostruko više od zabilježenog 2024. Navode i da je porast broja civilnih žrtava prvenstveno uzrokovan intenziviranjem ruskih napada raketama dugog dometa i dronovima usmjerenih na urbana središta daleko izvan linija fronta. Ukrajina također napada Rusiju dronovima i raketama dugog dometa, od kojih su mnogi također doveli do civilnih žrtava, kažu ruske vlasti.

Rusija je u ponedjeljak optužila Ukrajinu za terorizam nakon što je sedam ljudi, od čega troje djece, ubijeno, a 60 ozlijeđeno u crnomorskom ljetovalištu Gelendžik u napadu dronom za koji su ocijenili da je bio "namjeran napad na civile". I Rusija i Ukrajina poriču da ciljaju civile u ratu koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.