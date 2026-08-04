Izvori otkrivaju: Rat s Iranom ozbiljno ispraznio američke vojne zalihe, na udaru ključni projektili i rakete

Sjedinjene Američke Države tijekom rata s Iranom, koji traje od kraja veljače, gotovo su iscrpile zalihe ključnih kopnenih raketa i znatan dio krstarećih projektila, objavio je Reuters, pozivajući se na više američkih dužnosnika upoznatih sa situacijom. Prema navodima izvora, američka vojska iskoristila je gotovo sve raspoložive rakete taktičkog raketnog sustava kopnene vojske (ATACMS)(ATACMS) i rakete za precizne udare (PrSM), koje predstavljaju glavno ofenzivno naoružanje kopnene vojske za precizne udare na velikim udaljenostima. Točan broj ispaljenih projektila nije objavljen, no izvori upozoravaju da su zalihe dosegnule kritično nisku razinu.

Vojni analitičari ističu kako bi upravo takvo naoružanje bilo od presudne važnosti u slučaju mogućeg sukoba s Kinom ili Rusijom. Posebno se to odnosi na rakete PrSM, novu generaciju projektila razvijenu kao zamjenu za ATACMS, s većim dometom i naprednijim sposobnostima. Reuters navodi i da su Sjedinjene Države od početka sukoba potrošile gotovo polovicu svojih globalnih zaliha krstarećih projektila Tomahawk, koje američka mornarica lansira s ratnih brodova i podmornica, prenosi Welt.de.

Osim ofenzivnog naoružanja, značajno su smanjene i zalihe obrambenih sustava. Prema izvješću Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), između veljače i srpnja potrošeno je oko 65 posto presretačkih raketa Patriot, dok su zalihe sustava THAAD, namijenjenog obrani od balističkih projektila, smanjene za najmanje 38 posto. Dvojica Reutersovih izvora potvrdila su da se podaci iz izvješća podudaraju s internim procjenama američke administracije.

Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da bi smanjene zalihe mogle ugroziti vojnu spremnost SAD-a. U priopćenju koje je objavila Bijela kuća poručio je da Sjedinjene Države imaju "daleko više streljiva nego bilo koja druga zemlja na svijetu" te "znatno više nego što im je potrebno". Dodao je i kako američka obrambena industrija trenutačno povećava proizvodnju na rekordne razine kako bi dodatno ojačala vojne zalihe. Objavljeni podaci ponovno su otvorili raspravu o dugoročnoj održivosti američkih vojnih kapaciteta u slučaju istodobnog suočavanja s više velikih međunarodnih sigurnosnih izazova.