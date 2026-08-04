Huti ponovno udarili? Balistički projektil potopio brod u Crvenom moru

Balistički projektil pogodio je brod blizu Jemena koji je plovio pod indijskom zastavom, zbog čega je potonuo, no svih 14 članova posade je spašeno, kazao je indijski ministar pomorstva Sarbananda Sonowal u utorak na društvenoj mreži X. Svih 14 članova posade, uključujući 13 indijskih državljana, spasila je jemenska obalna straža te su prevezeni u luku Moka, rekao je Sonowal.

Indian MSV Faize Noore Oliya has been hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink.



India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanised sailing vessel. The safety of our people is our supreme priority & I am relieved to… — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) August 4, 2026

Komercijalno plovilo MSV Faize Noore Oliya potonulo je u Crvenom moru blizu obale Jemena 4. kolovoza, objavilo je indijsko ministarstvo vanjskih poslova, dodajući da je u komunikaciji s jemenskim vlastima glede tog incidenta.

Our statement on attack on an Indian flagged commercial vessel ⬇️



🔗 https://t.co/5dNzioU4jv pic.twitter.com/rGgtnl0luu — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 4, 2026

Indijske rafinerije su naftu na Bliskom istoku počele kupovati tako da su za njenu isporuku odgovorni sami prodavači otkako su hutisti napali nekoliko saudijskih tankera, piše Reuters. Hutisti remete promet u Crvenom moru blizu obale Jemena jer žele blokadu saudijskog izvoza, što proširuje američko-iranski sukob koji je već ograničio opskrbu naftom koja prolazi Hormuškim tjesnacem.