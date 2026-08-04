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NA GOTOVO 20.000 KVADRATNIH METARA

Emir Spahić gradi jedan od najvećih stambenih kompleksa u BiH: Četiri zgrade i 356 stanova niču u Mostaru

Foto: Armin Durgut/Pixsell
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Autor
vecernji.ba
04.08.2026.
u 22:36
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Sve na lokaciji koja spaja mir, funkcionalnost i život u srcu Mostara – napisao je Spahić.

Veliki stambeno-poslovni kompleks Garden SUN, koji se gradi na lokaciji nekadašnje Tvornice duhana Mostar, napreduje planiranom dinamikom. To je potvrdio Emir Spahić, bivši kapetan nogometne  reprezentacije Bosne i Hercegovine, a danas direktor Zmajeva, koji je na svojoj Facebook stranici objavio nove informacije o projektu. – Svaki kadar govori isto. Garden SUN raste planiranom dinamikom i iz dana u dan otkriva razmjere projekta: četiri moderne zgrade, 356 stanova, 12 poslovnih prostora i 463 parking mjesta. Sve na lokaciji koja spaja mir, funkcionalnost i život u srcu Mostara – napisao je Spahić, javlja Večernji list BiH.

Kompleks Garden SUN gradi se na parceli površine gotovo 20.000 kvadratnih metara, na kojoj se do prošle godine nalazila nekadašnja Tvornica duhana Mostar. Ruševine nekadašnje tvornice  uklonjene su u sklopu priprema za gradnju novog stambeno-poslovnog naselja, čime je otvoren prostor za jednu od najvećih investicija u Mostaru, piše Biznisinfo.

Tvornica duhana Mostar godinama je bila izvan funkcije. Prije gašenja 2007. godine zapošljavala je više od stotinu radnika, dok ih je prije rata bilo više od 400. Zemljište je u vlasništvu kompanija Alarm Gross iz Mostara i Herc-invest iz Trebinja. Vlasnici Alarm Grossa, koji upravlja tržnim centrom Plaza u Mostaru, su Emir Spahić i Mirsad Ćatić, dok je Herc-invest u vlasništvu jednog od najpoznatijih hercegovačkih gospodarstvenika Bratislava Pidžule. Prema dostupnim informacijama, Garden SUN će postati jedan od najvećih novih stambeno-poslovnih kompleksa u Mostaru.
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Ključne riječi
tvornica duhana gradnja Garden SUN Mostar

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