Povijesni 41 stupanj zabrinuo austrijske vlasti: 'Situacija se pomno prati'

Nakon srušenog dosadašnjeg austrijskog rekorda iz 2013. godine od 40,5 Celzijevih stupnjeva i danas novo uspostavljenog od 41 stupanj u Stammersdorfu u Beču, oglasio se je u utorak i austrijski savezni kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker.

Prema priopćenju za javnost, ekstremne vrućine predstavljaju veliko opterećenje i primjetan je njihov utjecaj na brojna područja svakodnevnog života u Austriji . I to, u svih devet austrijskih saveznih pokrajina. “Stoga je potrebno i dalje pomno pratiti daljnji razvoj događaja”, naglasio je Stocker. Uz opasku, kako je glavni fokus promatranja usmjeren na opskrbu vodom i energijom, zdravstveni sustav i poljoprivredu. Dakle, na strateška područja življenja.

Mediji navode da je već u siječnju i travnju austrijski Ured za sigurnost u kriznim situacijama pripremio sveobuhvatno izvješće na temu - ekstremne vrućine. Vezano uz to, utemeljena je među ministarstvima posebna interna Radna skupina, koja će se navodno sastati u četvrtak, nakon rekordnih temperatura. Zašto tek u četvrtak, zasad je nepoznanica. Neki mediji nagađaju da bi razlog mogao biti što je 1. kolovoza ne samo u Austriji nego i brojnim drugim europskim zemljama političarima počeo godišnji odmor.

Bilo, kako bilo, ne samo savezna Vlada nego i Austrijanci, posebice u Beču, Gradišću, Donjoj Austriji i ostalim istočnim dijelovima zemlje, zapljusnuti ekstremnim temperaturama, nikada dosad zabilježenim u austrijskoj klimatskoj povijesti, pomno prate daljnji razvoj situacije. Uglavnom, gdje god je to moguće, zatvoreni u svoje kuće i stanove, dišući gotovo na škrge. Jer, niotkud da dođe bar malo osvježenja, koji dašak hladnog vjetra ili koja kap kiše! A i noći su tropske, s temperaturama, od 23 do 26 i više stupnjeva Celzija.

Osim toga, već za sutra su najavljeni novi temperaturni rekordi, posebno na istoku Austrije. Dakle, nekog značajnije zahlađenje još uvijek nije na obzoru.