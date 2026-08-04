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EKSTREMNE VRUĆINE

Povijesni 41 stupanj zabrinuo austrijske vlasti: 'Situacija se pomno prati'

Christian Stocker
Snježana Herek
VL
Autor
Snježana Herek
04.08.2026.
u 19:45
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U utorak poslijepodne u Austriji postavljen povijesni temperaturni rekord od čak 41 stupanj Celzija, zabrinuo je i austrijsku saveznu Vladu.

Nakon srušenog dosadašnjeg austrijskog rekorda iz 2013. godine od 40,5 Celzijevih stupnjeva i danas novo uspostavljenog od 41 stupanj u Stammersdorfu u Beču, oglasio se je u utorak i austrijski savezni kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker. 

Prema priopćenju za javnost, ekstremne vrućine predstavljaju veliko opterećenje i primjetan je njihov utjecaj na brojna područja svakodnevnog života u Austriji . I to, u svih devet austrijskih saveznih pokrajina. “Stoga je potrebno i dalje pomno pratiti daljnji razvoj događaja”, naglasio je Stocker. Uz opasku, kako je glavni fokus promatranja usmjeren na opskrbu vodom i energijom, zdravstveni sustav i poljoprivredu. Dakle, na strateška područja življenja.

Mediji navode da je već u siječnju i travnju austrijski Ured za sigurnost u kriznim situacijama pripremio sveobuhvatno izvješće na temu - ekstremne vrućine. Vezano uz to, utemeljena je među ministarstvima posebna interna Radna skupina, koja će se navodno sastati u četvrtak, nakon rekordnih temperatura. Zašto tek u četvrtak, zasad je nepoznanica. Neki mediji nagađaju da bi razlog mogao biti što je 1. kolovoza ne samo u Austriji nego i brojnim drugim europskim zemljama političarima počeo godišnji odmor.

Bilo, kako bilo, ne samo savezna Vlada nego i Austrijanci, posebice u Beču, Gradišću, Donjoj Austriji i ostalim istočnim dijelovima zemlje, zapljusnuti ekstremnim temperaturama, nikada dosad zabilježenim u austrijskoj klimatskoj povijesti, pomno prate daljnji razvoj situacije. Uglavnom, gdje god je to moguće, zatvoreni u svoje kuće i stanove, dišući gotovo na škrge. Jer, niotkud da dođe bar malo osvježenja, koji dašak hladnog vjetra ili koja kap kiše! A i noći su tropske, s temperaturama, od 23 do 26 i više stupnjeva Celzija. 

Osim toga, već za sutra su najavljeni novi temperaturni rekordi, posebno na istoku Austrije. Dakle, nekog značajnije zahlađenje još uvijek nije na obzoru.

Ključne riječi
Christian Stocker vrućine Austrija

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