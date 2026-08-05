Uoči obilježavanja Oluje Medved najavio važnu promjenu za branitelje: 'Time ćemo ispraviti nepravdu'

Uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je kako su završene sve pripreme za središnju proslavu u Kninu. U razgovoru za središnji Dnevnik HRT-a govorio je i o obilježavanju obljetnice oslobađanja Hrvatske Dubice, oskvrnuću spomenika poginuloj djeci u Domovinskom ratu te najavio nove izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima.

Medved je podsjetio da je u utorak obilježena 31. obljetnica oslobađanja Hrvatske Dubice, prvog općinskog središta oslobođenog tijekom operacije Oluja. 'Danas obilježavamo 31. obljetnicu oslobađanja Hrvatske Dubice u VRO Oluja. To je prvo općinsko središte oslobođeno u Oluji. Otkrili smo spomenik 39 hrabrih hrvatskih branitelja s ovog područja. Danas upućujemo poruke koje nas podsjećaju na dane ponosa i slave. Danas, kada mnogi propituju razloge zašto smo provodili VRO Oluja, poruka iz Hrvatske Dubice je: Olujom smo hrvatskom narodu donijeli slobodu', rekao je.

Govoreći o programu obilježavanja u Kninu, ministar je istaknuo da je sve spremno za središnju proslavu te podsjetio na najvažnije dijelove programa. 'Sve je spremno, kao i svih ranijih godina. U mnogim gradovima i općinama dostojanstveno će se obilježiti 31. obljetnica. Program u Kninu počinje misom u 7:30, a u 9 sati slijedi iskazivanje zahvale i počasti braniteljima, njih 245, koji su poginuli u Oluji. Središnji program održat će se na stadionu NK Dinara gdje ćemo, kao i 1995. godine, u isto vrijeme na Kninskoj tvrđavi podići hrvatski stijeg. Nakon toga slijedi prikaz sposobnosti Hrvatske vojske i policije te neizostavni prelet Krila Oluje i višenamjenskih borbenih aviona Rafale. Rafalei će preletjeti područja koja su oslobođena u Oluji', najavio je.

Osvrnuo se i na nedavno oskvrnuće spomenika poginuloj djeci u Domovinskom ratu u Slavonskom Brodu, izrazivši uvjerenje da će počinitelji uskoro biti pronađeni. 'Vjerujem da će tijela koja su zadužena za utvrđivanje odgovornosti vrlo brzo pronaći počinitelja ili više njih. Pozivam sve da se na tim spomen-obilježjima prisjete imena koja su na njima upisana. Ona nas podsjećaju na najnevinije poginule u Domovinskom ratu – djecu koja su poginula uslijed velikosrpske agresije. Oštećenja ćemo sanirati što prije', poručio je.

Govoreći o pravima hrvatskih branitelja, Medved je istaknuo kako je tijekom proteklog desetljeća učinjen niz iskoraka u suradnji s braniteljskim udrugama, među kojima je i proširenje mreže veteranskih centara. Najavio je i novu zakonsku izmjenu kojom će se, kako je rekao, ispraviti dugogodišnja nepravda prema dijelu braniteljske populacije.

U jesenskom zasjedanju Sabora uputit ćemo prijedlog zakona kojim ćemo ukinuti umanjenje braniteljskih mirovina uvedeno 2002. godine, za vrijeme Vlade Ivice Račana. Time ćemo ispraviti još jednu nepravdu, nakon što smo prethodno ispravili nepravde iz vremena vlada Jadranke Kosor i Zorana Milanovića - zaključio je.