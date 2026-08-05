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OČEVID JE U TIJEKU

FOTO Teška prometna nesreća u Požegi: Sudarila se četiri automobila, više osoba ozlijeđeno

Foto: Požeški.hr
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VL
Autor
Večernji.hr
05.08.2026.
u 00:05
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Prema prvim informacijama, ozlijeđeno je više osoba, a policijski očevid je u tijeku

Prema informacijama Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave požeško-slavonske, u Požegi je na raskrižju Ulice Pavla Radića, Frankopanske ulice i Ulice Zrinskih došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala četiri osobna automobila. Prema prvim informacijama, ozlijeđeno je više osoba, a policijski očevid je u tijeku, javlja Požeški.hr.
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Ključne riječi
ozlijeđeni Požega prometna nesreća

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