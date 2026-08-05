FOTO Teška prometna nesreća u Požegi: Sudarila se četiri automobila, više osoba ozlijeđeno

Prema informacijama Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave požeško-slavonske, u Požegi je na raskrižju Ulice Pavla Radića, Frankopanske ulice i Ulice Zrinskih došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala četiri osobna automobila. Prema prvim informacijama, ozlijeđeno je više osoba, a policijski očevid je u tijeku, javlja Požeški.hr.Sve je spremno za Thompsonov koncert u Šibeniku
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