Imate dijabetes tipa 2? Ovaj začin mogao bi vam pomoći u kontroli šećera u krvi

Dijabetes je kronično stanje koje zahtijeva pažljivo upravljanje svakodnevnim navikama, a prehrana pritom igra jednu od ključnih uloga. Pravilnim odabirom namirnica moguće je održavati stabilnu razinu šećera u krvi, smanjiti rizik od komplikacija i poboljšati opće zdravlje.

Zdravstveni stručnjaci skrenuli su pozornost na običan kuhinjski začin, kurkumu, zbog njezinog izvanrednog potencijala u kontroli razine šećera u krvi. Začin sadrži aktivni spoj nazvan kurkumin, koji se opisuje kao "moćan" sastojak zbog svojih snažnih protuupalnih i antioksidativnih svojstava. Liječnik i zdravstveni stručnjak, dr. Oscar Duke, govorio je o nedovoljno korištenom začinu u BBC-jevoj emisiji "Morning Live". Kurkumin, koji se nalazi u kurkumi, može pomoći u kontroli dijabetesa tipa 2 snižavanjem razine šećera u krvi i HbA1c vrijednosti. Istraživanja pokazuju da njegova protuupalna svojstva djeluju poput metformina poboljšavajući osjetljivost na inzulin i snižavajući markere metaboličkog sindroma. Iako ne bi trebao zamijeniti lijekove, često se istražuje kao dodatni tretman, piše Mirror.

"Studije su pokazale dobra svojstva u smislu protuupalnih svojstava. Mislim da je općenito važno imati stvarno zdravu, uravnoteženu prehranu. Postoje neka istraživanja koja sugeriraju da konzumacija kurkumina uz crni papar može povećati njegovu apsorpciju. Kurkuma je dobra i u periodima kašlja i prehlade", rekao je dr. Duke. Drugi zdravstveni stručnjak, dr. Eric Berg, koji se specijalizirao za ketogenu dijetu, strategije s niskim udjelom ugljikohidrata i povremeni post, također je govorio o protuupalnim svojstvima kurkumina.

"Kurkumin ima antidijabetička svojstva i učinke slične metforminu", rekao je u jednom od svojih edukativnih videa na internetu. Istraživanja sugeriraju da kurkumin može imati učinke slične metforminu, lijeku koji se obično propisuje za liječenje ili sprječavanje dijabetesa tipa 2. Kurkumin može smanjiti proizvodnju glukoze u jetri i poboljšati osjetljivost tijela na inzulin, odražavajući način na koji djeluje metformin.

Omogućuje stanicama da učinkovitije reagiraju na inzulin, što pomaže tijelu da učinkovitije koristi glukozu. Budući da je dijabetes tipa 2 često povezan s kontinuiranom upalom i oksidativnim stresom, protuupalne dobrobiti kurkumina mogu pomoći u rješavanju ovih temeljnih problema. Studije su pokazale da kurkumin ne samo da može pomoći u upravljanju postojećim dijabetesom poboljšanjem metaboličkih profila, već bi također mogao potencijalno odgoditi ili spriječiti pojavu dijabetesa tipa 2. Istraživanje je pokazalo da kombiniranje kurkumina s metforminom nudi superiorna učinkovitost u poboljšanju metabolizma glukoze i lipidnih profila.

Kurkumin se samostalno loše apsorbira u tijelu, što se naziva niska biološka iskoristivost. Da bi se to poboljšalo, mnogi dodaci prehrani kombiniraju kurkumin s piperinom, sastojkom iz crnog papra, ili koriste posebne formule koje olakšavaju tijelu da ga bolje upije. Kurkumin i metformin imaju slične zdravstvene prednosti, posebno kada je riječ o liječenju metaboličkih problema poput dijabetesa, masne jetre i sindroma policističnih jajnika (PCOS).

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Osim šećera u krvi, kurkumin je proučavan zbog svoje sposobnosti stabilizacije razine kolesterola. Neka istraživanja sugeriraju da može ponuditi prednosti slične statinima, pomažući u smanjenju LDL ("lošeg") kolesterola i triglicerida. Također je istražen njegov potencijal za podršku zdravlju srca i pomoć u sprječavanju i liječenju određenih vrsta raka. Početne studije pokazuju da kurkumin može pružiti zaštitne prednosti za mozak te da bi mogao pomoći kod problema povezanih sa starenjem, poput gubitka pamćenja, anksioznosti i depresije, povećavajući razinu neurotrofičnog faktora izvedenog iz mozga (BDNF).

Također bi mogao pomoći u kontroli upale i boli od vježbanja, što dovodi do boljeg oporavka kod onih koji su aktivni. Pokazalo se da kurkumin također može pomoći u upravljanju raznim aspektima metaboličkog sindroma, poput poboljšanja osjetljivosti na inzulin i snižavanja upalnih markera. Trebate biti oprezni jer dodaci kurkumina mogu stupiti u interakciju s određenim lijekovima poput lijekova za razrjeđivanje krvi.