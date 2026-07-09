Grlić Radman u prvom službenom posjetu Pakistanu

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravi u prvom službenom posjetu Pakistanu od uspostave diplomatskih odnosa dviju država 1992. godine. Posjet predstavlja važan iskorak u razvoju bilateralnih odnosa Zagreba i Islamabada te otvara prostor za intenzivniju političku, gospodarsku i diplomatsku suradnju u godinama koje dolaze.

Posjet dolazi u trenutku kada Pakistan nastoji dodatno ojačati odnose s državama članicama Europske unije kroz jačanje trgovinske razmjene, privlačenje ulaganja i intenzivniju političku suradnju. S druge strane, Hrvatska nastavlja širiti svoju diplomatsku i gospodarsku prisutnost izvan europskog prostora, pri čemu Pakistan, kao jedna od najmnogoljudnijih država svijeta i važan čimbenik u južnoj Aziji, predstavlja značajnog partnera.

Tijekom boravka u Islamabadu Grlić Radman sastat će se s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom, potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Ishaqom Darom te predsjednikom Senata Yousafom Razom Gilanijem.

U središtu razgovora bit će bilateralni odnosi Hrvatske i Pakistana te mogućnosti njihova daljnjeg unapređenja. Poseban naglasak bit će stavljen na jačanje gospodarske suradnje, povećanje robne razmjene i ulaganja, kao i na suradnju u području obrazovanja, obrane, informacijske tehnologije, pomorstva i olakšavanja viznog režima. Razgovarat će se i o mogućnostima povezivanja poslovnih zajednica dviju država te otvaranju novih područja suradnje od zajedničkog interesa.

Osim bilateralnih tema, značajan dio razgovora bit će posvećen aktualnim regionalnim i globalnim sigurnosnim pitanjima. Posebna pozornost bit će usmjerena na stanje na Bliskom istoku, sigurnosne izazove u regiji te ulogu Pakistana u posredovanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Islamabad posljednjih mjeseci ima sve istaknutiju diplomatsku ulogu u međunarodnim naporima usmjerenima na smirivanje napetosti i poticanje dijaloga, zbog čega će ta tema biti jedan od ključnih dijelova razgovora.

Pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je kako je riječ o prvom službenom posjetu hrvatskog ministra vanjskih poslova toj zemlji, ocijenivši ga važnim korakom u daljnjem razvoju bilateralnih odnosa. Očekuje se da će razgovori dati dodatni poticaj političkoj suradnji, ali i otvoriti mogućnosti za konkretnije gospodarske projekte i intenzivnije veze između dviju država.

Ministar Grlić Radman nakon završetka posjeta izvijestit će kolege ministre vanjskih poslova država članica Europske unije o razgovorima u Islamabadu na sastanku Vijeća za vanjske poslove, koji će se 13. srpnja održati u Bruxellesu. Time će partnerima u EU predstaviti pakistanska stajališta o aktualnim međunarodnim pitanjima, osobito o situaciji na Bliskom istoku. Hrvatska je u Pakistanu diplomatski zastupljena putem svojeg veleposlanstva u Teheranu, dok Pakistan Hrvatsku pokriva preko veleposlanstva u Sarajevu i počasnog konzulata u Zagrebu.