Detalji spektakularnog zahvata na Rebru: Intubirali bebu tijekom poroda i odstranili joj golemi tumor

Multidisciplinarni tim liječnika KBC-a Zagreb je nevjerojatno složenim i rizičnim zahvatom spasio život novorođenčetu koje se u majčinoj utrobi razvijalo s golemim tumorom na vratu, koji bi blokirao disanje. Stoga su bebu intubirali još tijekom samog poroda, odmah čim su carskim rezom izvadili bebinu glavicu, vrat i dio toraksa iz majčine utrobe. To je bilo nužno kako bi dijete pupčanom vrpcom primalo kisik dok mu ne oslobode dišni put. Dva sata nakon poroda odstranili su s bebina vrata golemi tumor. Zahvat je to kakav se inače u svijetu napravi jednom do dva puta godišnje u specijaliziranim medicinskim centrima. Na Rebru je ovo bio prvi takav u Hrvatskoj, čime je učinjen važan iskorak u skrbi za najranjivije, najosjetljivije pacijente – one najmanje.

– Ova priča pokazuje da bolnicu ne čine zgrade, o kojima smo mnogo govorili proteklih dana, nego ljudi. Zahvat je napravio vrhunski tim stručnjaka ginekologa, otorinolaringologa, neonatologa, anesteziologa te medicinskih sestara, i to je ono što pokazuje snagu KBC-a Zagreb. Jedinstvena kombinacija stručnjaka, u Hrvatskoj i u okruženju, omogućila je ovaj zahvat koji je spasio novorođeni život – ponosno je izjavio prof. Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Zagreb. Prof. Vesna Elveđi Gašparović, voditeljica Odjela babinjača i Referentnog centra za perinatalnu medicinu, opisala je kako je na fetusu uočen veliki tumor koji bi ozbiljno ugrozio djetetovo disanje kad bi se ono rodilo uobičajenim putem.

– Odmah nakon ultrazvučnog nalaza kontaktirali smo kolege s neuroradiologije, kako bi vidjeli o kojem se tumorskom procesu radi i koje bi korake trebalo poduzeti da se spasi život i osigura da dijete može disati, da ima oksigenizaciju nakon rođenja. Multidisciplinarni tim dogovorio se da je jedina šansa da se dijete djelomično porodi, dakle, na način da se porodi glavica i vrat i dok je još na pupkovini, dok ima krv i cirkulaciju intrauterino, da se podvrgne zahvatu i osigura mu se disanje, kako bi ga se pripremilo za velik i složen zahvat odstranjenja tumora. Priprema je trebala biti vrlo precizna i detaljna. U sali nas je bilo gotovo dvadeset. Nakon što smo dijete dopola porodili carskim rezom, otvorili uterus, održavali cirkulaciju kroz posteljicu i pupkovinu, dali smo pristup vratu kolegama s intenzivne neonatologije da mogu osigurati dišne putove – opisala je prof. Vesna Elveđi Gašparović.

MR nalazi prije poroda potvrdili su da ekstremno veliki tumor potpuno zatvara dišne puteve i da bi dijete bilo životno ugroženo i vrlo izvjesno s teškim neurološkim posljedicama. – To je bio razlog i indikacija zašto smo se odlučili za ovaj zahvat, koji je vrlo složen i rizičan i za majku i za dijete, budući da smo osigurali dišni put praktički dok dijete još nije bilo porođeno; bilo je vezano za placentu i kontinuirano dobivalo kisik iz pupkovine.

Imali smo dovoljno vremena da pronađemo otvor dišnog puta koji je bio potpuno pomaknut uslijed ekstremno velikog tumora, postavimo tubus u dušnik i počnemo umjetno prodisavanje dok je dijete praktički još bilo u uterusu. Tek kada smo bili sigurni da smo osigurali disanje, da je dijete dobrih vitalnih funkcija, da ima dobru srčanu akciju, tada je porod konačno dovršen i prerezana je pupkovina. Ovakav postupak radi se vrlo visoko specijaliziranim centrima svijeta vrlo rijetko, jednom do dva puta godišnje, kod ekstremno velikih fetalnih anomalija dišnih puteva – rekla je prof. Ruža Grizelj, pročelnica Zavoda za neonatologiju i intenzivnu medicinu.

Prof. Ratko Prstačić, voditelj Odjela za fonijatriju, opisao je kako su prije poroda imali detaljno razrađene sve scenarije. – Opcija A bila je, kad se porodi samo glavica, da se pokuša intubacija. Ako to ne uspije, cijeli otorinolaringološki tim bio je spreman odmah otvoriti dišni put na samom vratu, znači učiniti traheotomiju, a opcija C je bila da se ide na hitnu sternotomiju i da se priključi na ECMO uređaj. Sve su opcije bile razrađene.

Srećom, već je prva opcija uspjela i kolege pedijatri i neonatolozi su uspjeli, teškom mukom, intubirati dijete i dati nam dovoljno vremena da možemo planirati druge zahvate. Plan je bio da dijete prvo obradimo i dobijemo dan-dva vremena za operaciju, no prof. Grizelj nas je zvala sat ili dva nakon poroda kazavši da tumor evidentno raste. Tu više nije bilo dvojbe treba li odmah na operaciju ili ne. Odlučili smo se istog dana da operiramo dijete i ono je danas uistinu zdravo – ispričao je prof. Prstačić.

Operacija je trajala dva sata. Patohistološka dijagnoza tvorbe pokazala je da radilo o teratomu, jednom generalno dobroćudnom tumoru, ali s potencijalnom malignom opasnošću. Tumor je odstranjen u cijelosti, tumorski markeri negativni su i nikakva druga terapija trenutačno nije potrebna. Dječačić danas ima mjesec i pol dana, a sljedeće tri godine jednom godišnje ići će na kontrolu iz sigurnosnih razloga.

Liječnici s Rebra nisu krili zadovoljstvo ovim zahvatom, koji se svojom složenošću može usporediti sa slučajem razdvajanja sijamskih blizanaca. – Sjajno je raditi kad imate tim s iznimnim iskustvom i znanjem, kad vidite da liječenje tog djeteta ide dobro i da su svi zadovoljni, i roditelji i liječnici. Zajedno smo uspjeli odstraniti tumor i sačuvati sve funkcije glave i vrata, zajedno smo napravili sjajnu stvar – ustvrdio je prof. Drago Prgomet, predstojnik Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata.