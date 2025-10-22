Naši Portali
VRHUNSKA TEHNOLOGIJA

KBC Zagreb nabavio šesti linearni akcelerator: Omogućit će više preciznosti i manje čekanja za onkološke pacijente

Romana Kovačević Barišić
22.10.2025.
u 11:00

Ovaj novi uređaj, opremljen najmodernijom tehnologijom, omogućuje još preciznije ciljanje tumorskih stanica

U Klinici za plućne bolesti Jordanovac u rad je pušten šesti linearni akcelerator, čime se dodatno unaprjeđuje kapacitete za pružanje suvremene i precizne radioterapije onkološkim pacijentima, priopćili su iz KBC-a Zagreb. Novi linearni akcelerator dio je projekta zamjene radioterapijske opreme, a riječ je o uređaju s ključnom funkcijom u volumnoj moduliranoj lučnoj radioterapiji (eng. VMAT) te površinski vođenoj radioterapiji (eng. SGRT). Ovaj novi uređaj, opremljen najmodernijom tehnologijom, omogućuje još preciznije ciljanje tumorskih stanica uz maksimalnu zaštitu okolnog zdravog tkiva.

"Time ne samo da poboljšavamo ishode liječenja, već i podižemo razinu sigurnosti i udobnosti za naše pacijente. Ulaganjem u šesti linearni akcelerator potvrđujemo svoju predanost kontinuiranom razvoju, skraćenju lista čekanja i pružanju vrhunske zdravstvene skrbi prema najvišim stručnim standardima", ističu s Rebra. Također dodaju da će još jedan dodatni linearni akcelerator biti pušten u punu uporabu do kraja godine, čime će u KBC Zagreb u funkciji biti sedam akceleratora, od čega pet potpuno novih.

KBC Rebro kbc zagreb linearni akcelerator Klinika za plućne bolesti Jordanovac

