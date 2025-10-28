Od promjena raspoloženja do glavobolje: Ovo je sedam simptoma koji mogu otkriti tumor na mozgu
Naše tijelo je izuzetno sofisticiran sustav koji stalno komunicira s nama. Često kroz sitne signale poput umora, bolova, promjena raspoloženja ili neobičnih simptoma pokušava nam dati do znanja da nešto nije u redu. Ignoriranje tih znakova može dovesti do pogoršanja zdravstvenog stanja, dok njihovo pravovremeno prepoznavanje može pomoći u ranom otkrivanju i liječenju problema. Većina nas povremeno zaboravlja, ima dosadne glavobolje ili se osjeća umornije nego inače.
To je dio svakodnevnog života, a često se događa zbog stresa, dugih radnih dana ili nedovoljno sna. No, u nekim slučajevima, ovi svakodnevni problemi mogu prikriti nešto ozbiljnije. Tumori mozga mogu se pojaviti u bilo kojoj dobi, i iako su rijetki, rano uočavanje simptoma može napraviti ključnu razliku u tome koliko brzo se dijagnosticiraju i liječe. Liječnici su naglasili da ovi simptomi ne znače automatski tumor na mozgu jer postoje daleko češći uzroci za svaki od njih.
Ako se nešto ne čini sasvim u redu ili simptom traje i mijenja se tijekom vremena, vrijedi potražiti liječnički savjet, piše Daily Express. Ovo je sedam ranih znakova upozorenja koji se često previde, na temelju istraživanja neuroonkologa, izvještaja pacijenata i podataka CCLG-a, vodeće britanske organizacije posvećene istraživanju, liječenju i podršci djeci i mladima oboljelima od raka i leukemije.
1. Iznenadne poteškoće s pronalaženjem riječi: Jedan od manje očitih ranih znakova upozorenja mogu biti problemi s verbalnim izražavanjem. Pacijenti u istraživanju dr. Laure Standen i profesorice Suzanne Scott opisali su kako se teško prisjećaju riječi, formiraju rečenice ili prate razgovore. Neki su rekli da im se to činilo čudnim i nekarakterističnim, što ih je u početku navelo da odbace simptom. Teškoće s pronalaženjem riječi mogu se pojaviti kada tumori utječu na područja mozga zadužena za obradu jezika, poput lijevog frontalnog ili temporalnog režnja. Dok umor, stres ili anksioznost ponekad mogu objasniti kratke prekide, uporni ili iznenada pojavljujući jezični problemi, posebno ako su upareni s drugim kognitivnim promjenama, trebali bi potaknuti daljnja istraživanja.
2. Moždana magla i problemi s pamćenjem: Moždana magla, karakterizirana poteškoćama s koncentracijom, sporim razmišljanjem, zaboravnošću ili mentalnim umorom, još je jedan simptom koji se često zamijeni za uobičajene životne stresore. Dr. Shiao-Pei Weathers objasnila je da kada je moždana magla popraćena neurološkim simptomima poput promjena govora ili vida, tada to može ukazivati na to da tumor utječe na kognitivna područja mozga. To također može objasniti zašto pacijenti ponekad zaboravljaju termine ili zašto im se čini da im je donošenje odluka otežano, što otežava rano prepoznavanje.
3. Utrnulost ili trnci na jednoj strani tijela: Pacijenti često prijavljuju nove ili neobične senzacije poput utrnulosti, trnaca ili osjećaja "iglica". Ono što izaziva zabrinutost jest kada ovi simptomi utječu samo na jednu stranu tijela. Ovi se osjećaji mogu pojaviti kada tumor ometa motoričke ili senzorne regije mozga koje kontroliraju kretanje i percepciju u različitim dijelovima tijela. Iako mogu biti posljedica i ukliještenih živaca, migrena ili slabe cirkulacije, neurolozi su savjetovali da se nove, uporne ili jednostrane senzorne promjene uvijek odmah procijene.
4. Vizualne promjene ili izobličenja: Poremećaji vida mogu biti suptilni, ali značajni. Vizualni simptomi javljaju se kada tumori pritišću okcipitalni režanj ili optičke puteve. Mogu uključivati zamagljen ili dvostruki vid, gubitak perifernog vida ili čak sivilo vida pri ustajanju. Iznenadne vizualne distorzije, posebno u kombinaciji s glavoboljama, slabošću ili poteškoćama s govorom, treba istražiti jer mogu ukazivati na pritisak na vidne centre mozga. Optičari ponekad mogu uočiti znakove povećanog intrakranijalnog tlaka tijekom rutinskih pregleda očiju, što ih čini neočekivanim, ali korisnim prvim kontaktom.
5. Pad koordinacije i neuredan rukopis: Promjene u koordinaciji ruku i očiju, poput neurednog rukopisa ili poteškoća u obavljanju zadataka fine motorike, mogu signalizirati tumor koji utječe na mali mozak ili motorni korteks. Pacijenti su prijavili iznenadne trenutke kada im je rukopis postao nečitljiv ili su se mučili sa svakodnevnim radnjama poput zakopčavanja košulje. Dok umor ili ometanje mogu uzrokovati privremene gubitke, uporno pogoršanje fine motorike, ravnoteže ili koordinacije trebalo bi potaknuti neurološku procjenu. Kod djece to može biti posebno uočljivo kada mala djeca koja su prohodala ponovno počnu puzati ili pokazuju nesigurne pokrete.
6. Promjene osobnosti ili ponašanja: Čak i suptilne promjene raspoloženja, razdražljivosti ili motivacije mogu biti rani pokazatelji. Tumori mozga koji utječu na frontalni ili temporalni režanj mogu utjecati na osobnost, ponašanje i emocionalnu regulaciju. Promjene osobnosti često prvi primijete prijatelji ili obitelj. Dr. Standen i profesor Scott napomenuli su da se promjene poput iznenadne apatije, razdražljivosti ili gubitka interesa za hobije ne smiju ignorirati, posebno kada su popraćene drugim neurološkim promjenama poput poteškoća s govorom ili gubitaka pamćenja.
7. Jake ili uporne glavobolje: Glavobolje su najčešće prepoznati simptom tumora na mozgu, ali ono što razlikuje glavobolje povezane s tumorom je njihov obrazac i upornost. Pacijenti opisuju glavobolje koje se osjećaju drugačije od njihovih uobičajenih iskustava, pojačavaju se ujutro ili se pogoršavaju kada legnu, sagnu se ili kašlju. Prema dr. Weathersu, glavobolje koje traju danima ili tjednima, posebno koje prate mučnina, povraćanje ili drugi neurološki simptomi, treba shvatiti ozbiljno.