INTERVJU Božo Petrov: Plenković i Bernardić ne spavaju mirno kad pomisle na svoje suradnike

Most nezavisnih lista posljednjih se dana suočava s odlaskom većeg broja svojih viđenijih članova. Dio ih je svoj odlazak obrazložio ideološkom profilacijom Mosta kao konzervativne stranke, u kakvoj ne vide svoju budućnost, dok su drugi nezadovoljni što Most nije postigao predizborni sporazum o zajedničkom izlasku na izbore s platformom Miroslava Škore. Predsjednik stranke Božo Petrov u intervjuu za Obzor iznosi razloge zbog kojih se Most konačno odlučio ideološki profilirati, govori o tome što očekuje od novih kadrovskih pojačanja Mosta i otkriva kako će se njegova stranka postaviti u poslijeizbornim kombinacijama.

Most su posljednjih tjedana napustili neki od istaknutih zastupnika. Jeste li to očekivali?

Most je svima nama, pa i onima koji su otišli kako bi se posvetili svojim profesijama izvan politike, i onima koji su otišli drugim putem, dao veliku priliku da se etabliramo kao prepoznatljivi zastupnici građana koji su nas birali. Svi smo mi još 2015. bili politički anonimusi, mahom lokalni političari, a neki se uopće dotad nisu bavili politikom. Odjednom smo došli u priliku da se bavimo najvažnijim nacionalnim pitanjima u Saboru i Vladi. Stoga nitko od nas ne može reći da mu Most nije pružio priliku za politički rad i profilaciju. Neki su se zasitili politike i ja to razumijem. Neki traže druge kanale opstanka u politici. I to razumijem. I svima sam zahvalan na doprinosu koji su dali u Mostu, itekako je važno da smo mi bili toliko željena promjena u Hrvatskoj. Ono čemu danas težimo je da svoje redove pojačamo novim ljudima, jer ako želimo stvarnu promjenu u Hrvatskoj, to mogu ponuditi jedino novi, nekompromitirani ljudi. Moj je zadatak i odgovornost okupiti ljude i pružiti im priliku da mijenjaju stvari u Hrvatskoj.

Dio ih smatra da je Most odstupio od prvotne ideje, koja im je jamčila slobodu u raspravama o svjetonazorskim pitanjima. Je li to točno? Hoće li se Mostovi zastupnici ubuduće u ovim temama morati držati stava stranke?

Mostu je sloboda uvijek jako bitna i zaista su je ponajviše imali naši zastupnici koji su uvijek mogli izreći svoj stav, pa i glasati kako im za određenu temu nalaže njihov svjetonazor, za razliku od ostalih stranaka gdje se itekako morate prilagoditi i zanemariti svoje. No, svjetonazori su u Hrvatskoj omiljena tema i na običnim kavama, a kud neće biti u politici. Tako je bilo i u Mostu, pa su neki upravo za te teme pokazivali kudikamo veći interes nego za neke druge. Često sam se odbijao uključivati u to jer sam kao predsjednik Mosta osjećao odgovornost da ne potičem rasprave u kojima ionako nitko nikad nije nikome promijenio mišljenje. To iskustvo govori da svaka politička opcija koja teži kontinuitetu u politici, mora odrediti neke zajedničke vrijednosti koje ljudi u njoj zastupaju i kojih će se držati u svom političkom radu.

Napustili su vas i čitavi ogranci, primjerice sisački. Stranački kuloari govore kako se Most osipa i u Slavoniji. Kako ćete terenski odraditi kampanju u takvim okolnostima?

Simpatični su mi ti predizborni kuloari. Trenutačno pripremamo popise članova, simpatizera i volontera, nekoliko tisuća njih koji su se prijavili kako bi pomogli oko rada na terenu u kampanji pa sve do nadzora izbora kroz biračke odbore. Tako da tu neće biti problema. Jedna smo od rijetkih političkih stranaka u Hrvatskoj koja je uopće u stanju angažirati ozbiljniji broj ljudi na terenu diljem cijele Hrvatske. To smo pokazali i u kampanji za predsjedničke izbore gdje smo odradili terenski posao “al pari” ovim tzv. velikim strankama. Najviše od svega veselim se nedavnom trendu da nam se ljudi spontano javljaju i ostavljaju svoje kontakte kako bi se pridružili Mostu ili angažirali u kampanji. A i nije fer reći da je nekoliko ljudi u Sisku, cijela organizacija ima tu još dobrih ljudi koji su ostali uz Most.

Jesu li vas ovako dugi pregovori ograničili u nastojanju da biračima predstavite samostalnu priču? Smatrate li da će se neuspjeli pregovori odraziti na Mostov izborni uspjeh?

Most je dovoljno prepoznatljiv po svom radu zadnjih pet godina. Vrijeme u Saboru iskoristili smo konstruktivno. Naše politike su jasne, formulirane su i dokumentirane u više od 40 zakonskih prijedloga koje smo predložili u Saboru. To je jedan cjeloviti zakonodavni paket koji ide za poreznim rasterećenjima, rezanjem parafiskalnih nameta, reformom pravosuđa, antikorupcijom, transparentnošću u obavljanju javnih dužnosti, a predložili smo i reformu javne uprave i teritorijalnog ustroja zemlje te promjenu ovog nakaradnog izbornog sustava i uvođenje e-glasovanja. Tim zakonima predstavili smo jedan novi koncept funkcioniranja odnosa između države i građana. Kada bi se to provelo u djelo, mogli bismo govoriti o pravoj promjeni koja bi preporodila Hrvatsku. Ono što se danas događa je dijametralno suprotno. Trenutačno se država i vlastodršci ponašaju kao apsolutni vladari života i smrti, a građane se tretira kao one koji su u podređenom položaju. S jedne strane od građana se traži uzorno ponašanje i ispunjavanje obveza. S druge strane, kad građani traže od države neku javnu uslugu, država to radi sporo, neučinkovito, diskrecijski i nejednako prema svima. To namjeravamo dokinuti!

Dio desnice vam zamjera da ste okrenuli leđa šansi da se jakim izbornim blokom znatno našteti HDZ-u, odnosno „duopolu“ dviju velikih stranaka. Što kažete na te kritike?

Sve same parole. Ako netko doista želi razbiti duopol SDP-a i HDZ-a, onda treba svoj glas povjeriti Mostu. Matematika je vrlo jednostavna. Budemo li imali dovoljno mandata da iz buduće hrvatske Vlade izostavimo i HDZ i SDP, to ćemo rado napraviti. Sve ostalo su, kako rekoh, samo puste parole.

Velik utjecaj na ove pregovore su, izgleda, imale poruke iz HDZ-a da nakon izbora mogu surađivati sa Škorom, ali ne i s Mostom. Jesu li te izjave razlog raskida pregovora?

Na mene ne utječe ništa što dolazi iz HDZ-a, pa se nisam vodio njihovim izjavama ni u ovim pregovorima. Jesu li te izjave utjecale na nekog drugog, to ne mogu reći. Sigurno je da su bile vrlo sugestivne, jasno se poručivalo da HDZ u nekom hipotetskom slučaju neke buduće suradnje ne vidi Most u Vladi. To je njihov stil. Uvijek neka znakovita poruka, pa potom i zaokret.

Postoji li mogućnost da se Most nakon izbora po treći put dogovori s HDZ-om? A sa SDP-om? Kako mislite provoditi svoje politike ako odbijate ući u izvršnu vlast?

Neke stvari smo već pokušali napraviti u politici i to nije išlo. Nitko, ni Most, ni netko drugi ili treći, neće ništa uspjeti napraviti iznutra u Vladi kao manjinski partner HDZ-u ili SDP-u. Ako se svi koji proteklih godinu dana govore da žele razbiti duopol HDZ-a i SDP-a, budu držali te ideje, nakon izbora bi partnere trebali tražiti izvan tog famoznog duopola, a nikako unutar njega. No sve to ovisi o rezultatima izbora. Tko će formirati Vladu ipak je na kraju volja naroda. Što se tiče Mosta, Most će participirati isključivo u Vladi u kojoj ćemo biti ravnopravan partner s opcijama i ljudima koji nisu žetončići ili nećemo participirati u Vladi.

Napustili su vas istaknuti članovi liberalne i lijeve provenijencije. S novim pojačanjima profilirate se kao konzervativna stranka. Nije li takva profilacija mjesec i pol prije izbora zakašnjela?

Vjerujem da je svima koji barem malo prate hrvatsku politiku jasno koje vrijednosti Most za- stupa. Ali s obzirom na to da je ponavljanje majka znanja dobra je prilika da se ponovi da je Most politička opcija koja zastupa tradicionalne hrvatske vrijednosti. Posebno cijenimo slobodu i demokraciju i protivimo se svim totalitarizmima. Totalitarizme iz hrvatske prošlosti, i fašizam i komunizam, smatramo negacijom slobode koja je u konačnici izborena pobjedom u Domovinskom ratu naporom cijelog naroda.

Neki vam zamjeraju autoritarnost u vođenju stranke i odlučivanju o krupnim temama. Jeste li dobili potporu stranke da uđete u pregovore sa Škorom? A da iziđete iz njih?

Odluke sam donosio sukladno statutu stranke. I za sve odluke koje donosim ili sam ih ranije donosio snosio sam odgovornost, ne samo u stranci nego i izvan nje, prema javnosti. Tada nitko nije tražio raspodjelu tog tereta.

Kao novo pojačanje predstavili ste bračni par Raspudić. No, Nino Raspudić je u “Nedjeljom u dva” objasnio kako na Mostovu listu ide zato što prije nije uspio registrirati vlastitu stranku. Kakav je zapravo odnos između Raspudića i Mosta? Očekujete li da će on i njegovi ljudi i nakon izbora ostati uz Most?

Naši kontakti s Ninom Raspudićem nisu od jučer, a mislim da je on sam u “Nedjeljom u 2” objasnio kakvi su bili njegovi politički planovi i promišljanja o uključivanju u politiku. Meni je bitno da je prelomio sada i da je prelomio za Most. Kako god, otkad sam upoznao Nina i Mariju, smatrao sam da im je mjesto u politici. Našoj politici nedostaje ljudi koji su u stanju poput njih oblikovati konkretnu političku misao koja je uz to ljudima razumljiva. A drago mi je da su u aktualnoj političkoj i društvenoj situaciji pronašli jak motiv da se doista baš sada i angažiraju. Još mi je draže da su prepoznali Most kao opciju s kojom dijele ideje, stavove i ciljeve. A što se tiče vašeg drugog pitanja, ja sam potpuno miran kad su u pitanju ljudi poput Nine i Marije, koji imaju svoju egzistenciju izvan politike i slobodu djelovanja. Nisam siguran da npr. Plenković ili Bernardić tako mirno spavaju kad pomisle na svoje najbliže suradnike i partnere.

Vidljivost Raspudićeva nastupa pojačao je i napad Gordana Jandrokovića, koji ga proziva kao „falšeg“ konzervativca zbog drugog braka. Što vi mislite o tome?

Nije Nino Raspudić od jučer pa da ne bi znao što očekivati od političkih protivnika kojima je i prije, kao kolumnist, često znao stati na žulj. Svi smo mi svjesni da ta ekipa ne preže ni od čega pa ni od toga da čovjeku diraju obitelj, čega se časni ljudi uglavnom klone. Ali možda sve ovo nije ni loše! Narod treba vidjeti tu razinu straha i panike koja trenutačno vlada u najužem Plenkovićevu krugu. Jer nema drugog objašnjenja za ovakvo ponašanje gdje se drugi čovjek HDZ-a i predsjednik Sabora spušta na razinu glavne tračerice u gradu.

Odjek je imalo i to što se Raspudić žalio na novinske fotografije koje su prikazivale njegovu suprugu u visokom stadiju trudnoće. Smatrate li i vi da slike trudnih političarki ne bi trebalo objavljivati u novinama?

Smiješna mi je priča koju su dušebrižnici prihvatili kako je poanta u trudnoći, a ne difamirajućoj fotografiji koju, po pravilima struke, nitko ne bi objavio. Inače smatram da svatko ima pravo objavljivati svoje fotografije kad hoće i koliko hoće. Ja osobno nisam taj tip, cijenim svoju intimu, posebno intimu obiteljskog kruga, pazim da svoju djecu ne izlažem javnosti. Naš obiteljski krug je prostor u kojem oni moraju imati osjećaj apsolutne sigurnosti, a supruga i ja smo im to dužni pružiti. A ako netko želi u cijelosti izložiti javnosti sebe, svoju obitelj, ja ga u tome ne mogu spriječiti.

Na koliko mandata Most računa na ovim izborima? Gdje biste ih mogli dobiti?

Uvijek je najteže kad čovjek mora nekako izmjeriti sebe i svoj rad. Očekujem dobar rezultat. Puno bolji od svih dosadašnjih prognoza raznih analitičara. Uostalom, karte još nisu podijeljene, možda netko još ima i nekog aduta u rukavu. Situacija na političkoj sceni se mijenja iz dan u dan i sva predviđanja ili ankete već su zastarjele u trenutku kad se iznesu u javnost. A Most nudi promjenu ovog statusa quo i jedina je etablirana politička opcija koja nudi i nove ljude, a ne isključivo stara, stoput prežvakana politička lica.

Očekuje vas se na listi u 10. izbornoj jedinici. Gdje će se kandidirati Nikola Grmoja?

Liste i sve nositelje utvrdit ćemo i predstaviti vrlo skoro. Dotad ne bih volio spekulirati, najprije ćemo ipak sve dogovoriti unutar stranke i s partnerima.

Je li točno da ste potpuno odustali od Slavonije? Tko će vam biti na listama u slavonskim izbornim jedinicama?

Most je nacionalna stranka i imat ćemo liste u svim izbornim jedinicama osim u 12. Pristupaju nam novi, jaki ljudi, koji će svojom energijom, znanjem donijeti još jači zamah Mostu, ali i cjelokupnoj političkoj sceni. Predstavili smo i Mariju Selak i Nina Raspudića, zatim Antu Kujundžića, nezavisnog načelnika iz Imotske krajine, Zvonimira Troskota, na čije znanje računamo u pitanjima financija i gospodarstva, a nastavljamo s pristupanjem novih ljudi. Slavonija nam je posebno važna, svjesni smo koliko je pogođena iseljavanjem i tu ćemo imati pojačanje, koje ćemo predstaviti sljedeći tjedan. Riječ je o osobi koja točno zna kakva je perspektiva Slavonije i što trebamo napraviti da bismo ljude vratili. Tijekom većeg dijela naše povijesti Slavonija je bila najbogatiji dio naše zemlje, pa ako je povijest učiteljica života, tako će biti opet.