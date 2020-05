Na Jandrokovića Rajko Ostojić, Raspudić, Hasanbegović....

Odgoj i iskustvo, a onda i razmišljanje. Tri su to puta koja vode do mudrosti, reče barem tako svojedobno Konfucije, a u slučaju da je bio u pravu, nitko do predaje izbornih lista neće biti mudriji od naše politike. Popise sastavljaju i osmišljavaju, govore nam redom u svim strankama koje će pretendirati na Sabor, a kako, tko i gdje, znat će sigurno, vele, do 16. lipnja. Datum je to do kojeg u ponoć sve mora biti kompletirano i u rukama Državnog izbornog povjerenstva, a onda i dano na uvid biračima, koji će imati otprilike dva tjedna da sve prouče pa da 5. srpnja ne moraju zaokružiti napamet.

Različite preferencije

Dalmacija i Slavonija bit će ovog puta svakako najteže za HDZ, koji ondje tradicionalno slavi, a kojem bi dio glasova desnice sad mogli odnijeti Most i Domovinski pokret Miroslava Škore. Ljevici će “u džepu” ostati svakako prva i treća jedinica, njihov već desetljećima vjeran sjeverozapad, dok bi se najveće bitke za prevlast mogle voditi u šestoj i sedmoj jedinici te drugoj, koje su na prošlim izborima na knap dobili ili HDZ ili SDP. Mi ćemo se koncentrirati na potonju jer upravo je ta teritorijalno, a i strukturom stanovništa te njihove političke preferencije najrazličitija pa samim time i često najveći misterij strankama pri slaganju listi. Tko i zašto, jer važno je da se svidi većini, ako ne baš svima. Najbolji primjer za “čudnovatost” ove jedinice, koja obuhvaća istok Zagreba i istok Zagrebačke županije, kao i čitave Koprivničko-križevačku te Bjelovarsko-bilogorsku županiju, jesu nedavni predsjednički izbori, koje je ondje u prvom krugu “dobio” Miroslav Škoro, a onda je u drugom većina glasova otišla Zoranu Milanoviću.

>> VIDEO Ante Pranić (Stranka s imenom i prezimenom) o planovima za teritorijalni preustroj Hrvatske

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A kako je ovdje najviše različitih tipova birača, tako je u ovom trenutku i najviše potencijalnih imena kojima se barata za liste. Gordan Jandroković trebao bi drugu jedinicu nositi za HDZ, iz Mosta bi mu se trebao suprotstaviti Nino Raspudić, Domovinski pokret poslati bi trebao Zlatka Hasanbegovića, SDP će Rajka Ostojića, mogao bi i Gordana Marasa, tu je i Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a, spominje se i HDZ-ova Ivana Maletić, a 2016. na ovom su području u parlament odabrani i Slaven Dobrović te Milijan Brkić.

Bivši mostovac, kako je sam objasnio, naginje Škori, ali još uvijek konkretnog dogovora na tom polju nema, dok se bivši zamjenik predsjednika HDZ-a na listi ovog puta naći neće jer se njegovo ime, među njih 51, nije našlo kao prijedlog matične mu zagrebačke organizacije. Je li ona jedno od imena Restart koalicije za drugu jedinicu, nije još posve sigurna Anka Mrak Taritaš, koja nam priznaje da je možda ipak sklonija prvoj.

– Još slažemo liste, a napravit ćemo ih onako kako će najbolje odgovarati koaliciji – kaže nam Mrak Taritaš koja je na prošlim parlamentarnim izborima bila u drugoj jedinici jer dolazi upravo iz Bjelovarsko-bilogorske županije. U međuvremenu je pak, pojašnjava, bila kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba pa nije neobično ni da se njezino ime sad pojavi baš u prvoj jedinici. Usto, govori, misliti se mora i na Zakon o obnovi od potresa, koji je vezan prvenstveno uz ovo područje. Na konkurenciju sa “zvučnim imenima”, kaže, spremna je.

>> VIDEO Peternel o očekivanom broju mandata: "Bude li manje od 30-ak, bit ću tužan"

Kamo će Bandić?

– Dapače, neka bude što više takvih kandidata. Idealan je to način da među njima pokažete kakvi vi niste – kaže predsjednica GLAS-a, kojoj bi jedan od glavnih suparnika mogao biti Zlatko Hasanbegović, predsjednik Bloka za Hrvatsku, stranke koja je zajednički izlazak na izbore dogovorila sa Škorinim Domovinskim pokretom. On je 2016. u Sabor ušao u drugoj jedinici na listi HDZ-HSLS, u kojoj je odnio najviše glasova, nešto više od 17 posto. Hoće li rezultat braniti na istom mjestu, Hasanbegović sad nije siguran.

– Ne znam hoću li biti u drugoj, nismo se još točno dogovorili. Liste ćemo tek slagati, ali bit ću sigurno u nekoj od zagrebačkih. Do 16. lipnja bit ćemo spremni, a kako vidim, i ostali – kaže nam Zlatko Hasanbegović.

A ono na što će još svi skupa morati biti spremni jest jedan do dva mandata koje bi ovdje odnijeti mogli oni o kojima se previše i ne govori. Jer ta prevrtljiva druga prošli je put bila sretna jedinica za župana Zagrebačke županije, bivšeg HSS-ovca Stjepana Kožića, koji je mandat dobio, ali ga prepustio Mladenu Mađeru.

Jest, to je jedan od onih koji je konac saziva, na kraju, dočekao sa Strankom rada i solidarnosti Milana Bandića, zagrebačkog gradonačelnika s dva mandata u drugoj jedinici 2016. Ili jednim, ako ćemo precizno, jer on sam bio je tad nositelj liste ovog područja i osvojio dovoljan broj glasova za Sabor, dok mu je drugi mandat donio Kažimir Varda, izabran zapravo na tadašnjem popisu SDP-HNS-HSS-HSU. Iste su te stranke u parlament dovele i Sinišu Vargu u prvoj jedinici, koji je također prešao Bandiću. Hoće li Bandić ista imena ponoviti i sada, tek ostaje vidjeti, ali kako doznajemo, on sam naginje da nositelj liste bude opet upravo u drugoj jedinici jer istok mu je Zagreba, odnosno područje Sesveta, skloniji nego dio centra i zapada grada koji pripadaju prvoj jedinici.