Institut za proučavanje rata: Rusija prebacuje streljivo i drugi materijal iz bjeloruskih baza

Ruske snage su 11. listopada drugi dan zaredom izvele velike raketne napade diljem Ukrajine, izvijestio je Institut za proučavanje rata. Ukrajinski Glavni stožer je izjavio da su ruske snage ispalile gotovo 30 krstarećih projektila Kh-101 i Kh-55 iz strateških bombardera Tu-95 i Tu-160 te je oštećena kritična infrastruktura u Lavovu, Vinici, Dnjepropetrovskoj, Donjeckoj i Zaporiškoj oblasti.

Ruska Federacija vjerojatno izvlači streljivo i drugi materijal iz bjeloruskih skladišta, piše Institut.

NEW #Russian forces conducted massive missile strikes across Ukraine for the second day in a row; Russian sources claimed that Ukrainian forces continued to conduct counteroffensives east of the #Oskil River and in the direction of #Kreminna-Svatove.https://t.co/4cZSDzbXEX pic.twitter.com/2bmHlioxw6