Rusija uhitila osmero ljudi zbog napada na Kerčki most: 'Otkrili smo ime organizatora'

U utorak je u ukrajinskom Limanu otkrivena masovna grobnica, a do sada su iz nje izvučena 32 tijela. Tijela su pronađena u 30-metarskom jarku na rubu gradskog groblja. SAD ubrzava pošiljku sofisticiranih protuzračnih obrambenih sustava NASAMS Ukrajini, rekao je u utorak glasnogovornik Vijeća nacionalne sigurnosti Bijele kuće John Kirby, nakon razarajućeg raketiranja ruskih snaga. Ukrajina je u utorak primila prvi od četiri obrambena zračna sustava IRIS-T koje im je obećala Njemačka, priopćilo je njemačko ministarstvo obrane, potvrdivši izvješće novina Der Spiegel. Do isporuke je došlo ranije no što je planirano, dodao je izvor.

Tijek događaja:

9:35 - Federalna služba sigurnosti Rusije izvijestila je da je zaustavila terorističke napade u moskovskoj regiji koje su pripremale ukrajinske specijalne službe.

Uhićen je državljanin Ukrajine, rođen 1972. godine. Kako tvrde, uhićeni Ukrajinac je, prema nalogu Službe sigurnosti Ukrajine, u skrivenom prostoru u automobilu iz Kijeva preko Estonije u Rusiju prevezao sustav Igla za pripremu terorističkih akcija.

"Okrivljeni se pokajao zbog kaznenog djela i surađuje u istrazi", navodi FSB, piše agencija RIA Novosti.

9:20 - Poljski operater PERN utvrdio je curenje na jednom kraku naftovoda sustava Družba koji naftu doprema iz Rusije u Europu, objavljeno je u srijedu, što je događaj koji će dodatno unijeti zabrinutost glede europske energetske sigurnosti nakon curenja na plinovodima Sjeverni tok.

Otkriće curenja, koje je PERN rekao da je otkrio u utorak navečer, dolazi u trenutku kada se Europa suočava s ozbiljnom energetskom krizom nakon invazije Moskve na Ukrajinu zbog koje je poremećena opskrba plinom.

PERN je rekao da u ovom trenutku uzroci curenja nisu poznati. Otkriven je u dijelu cijevi oko 70 kilometara od središnjeg poljskog grada Plocka.

Naftovod Družba jedan je od najvećih na svijetu, a opskrbljuje ruskom naftom veći dio središnje Europe, uključujući Njemačku, Poljsku, Bjelorusiju, Mađarsku, Slovačku, Češku i Austriju.

Druga linija naftovoda i drugi elementi PERN-ove infrastrukture rade normalno, rekao je PERN.

"U ovom trenutku sve službe PERN-a (tehničke, operativne, unutarnje vatrogasne jedinice i zaštite okoliša) poduzimaju mjere u skladu s algoritmima predviđenim za ovu vrstu situacije", rekao je operater.

Glasnogovornik češkog operatera naftovoda MERO rekao je da nisu primijetili nikakve promjene u tokovima prema Češkoj Republici.

Za curenje u podmorskim plinovodima Sjeverni tok 1 i 2 zapad i Rusija okrivljuju sabotažu. Zasad nije jasno koliko je značajno curenje naftovoda Družba.

8:15 - Osam osoba privedeno je zbog napada na Krimski most prošlog vikenda, a ruske sigurnosne snage identificirale su jednu vosoko rangiranu osobu iz Ukrajine da stoji iza napada, prema izvješćima državne novinske agencije Tass.

"Federalna služba sigurnosti, zajedno s Istražnim odborom, utvrdila je da je organizator terorističkog napada na most Glavna obavještajna uprava ukrajinskog ministarstva obrane, njezin šef Kyrylo Budanov, zaposlenici i agenti. Trenutačno je u okviru kaznenog predmeta privedeno pet državljana Rusije, troje državljana Ukrajine i Armenije koji su sudjelovali u pripremanju zločina", stoji u izvješću Federalne sigurnosne službe.

FSB tvrdi da je eksploziv zbog kojeg se srušio dio mosta poslan iz Odese kroz Bugarsku, Gruziju i Armeniju. Tass javlja da je teret s eksplozivom bio poslan nepostojećoj tvrtki na Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. godine.

8:12 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije ažurirane informacije o situaciji u Ukrajini, u kojima izvješćuje da je 60% bespilotnih letjelica Shahed koje je Rusija lansirala 10. listopada uništeno u zraku. Dronovi se proizvode u Iranu.

“Ove bespilotne letjelice su spore i lete na malim visinama, što ih čini lakim za ciljanje pomoću konvencionalne protuzračne obrane. Postoji realna mogućnost da je Rusija postigla određeni uspjeh napadom s nekoliko bespilotnih letjelica u isto vrijeme”, navodi Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva.

