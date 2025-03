Incident u Splitu: Muškarac mahao plastičnim pištoljem ispred maloljetnika

Policijska uprava splitsko-dalmatinska zaprimila je u subotu, oko 22:30 sati, dojavu da na Obali hrvatskog narodnog preporoda u Splitu muškarac u blizini maloljetnika pokazuje oružje te tako uznemirava djecu i građane. Postupanje na terenu preuzeli su policijski službenici interventne policije koji su ubrzo pronašli muškaraca. Utvrđeno je da ima plastični pištolj koji je od njega oduzet. Iz policije navode kako je muškarac uhićen, doveden u službene prostorije i odveden na nadležni sud.

"Utvrđeno je da je 47-godišnji muškarac u alkoholiziranom stanju (1,04 g/kg) na naročito drzak način narušio javni red i mir na način da je vikao na maloljetnike dok je u ruci držao crni plastični pištolj te je tako uznemirio i uplašio oštećene, ali i građane koji su svjedočili događaju. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje jer je prekršaj počinio na štetu djece, a svojim ponašanjem je uznemirio veći broj građana koji su se uplašili", ističe policija.

"S obzirom na to da je 47-godišnjak ponavljač prekršaja s elementima nasilja i prekršaja protiv javnog reda i mira i do sada je tri puta pravomoćno kažnjen, a od početka godine do danas još je četiri puta prekršajno prijavljen zbog počinjenja prekršaja protiv javnog reda i mira i navedeni postupci su u tijeku, sudu je predloženo da ga proglasi krivim i izrekne mu kaznu zatvora u trajanju od 30 dana", dodaje PU splitsko-dalmatinska te navodi kako je sud 47-godišnjaka pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak.