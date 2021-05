VIDEO Incident u Borovu Selu: Uzvikivali 'ubi Srbina', policija identificirala izgrednike

Nakon što su položili vijenac podno spomen obilježja ubijenim 12 redarstvenika u Borovu Selu skupina navijača je krećući se kroz selo uzvikivala "Ubi Srbina" i slično. Prema informacijama iz policije radi se o pripadnicima Torcide koje je pratila policija. Ubrzo potom reagirala je i Općina Borovo koji su i objavili snimak svojoj Facebook stranici.

- Hrvatska policija u svakom slučaju, koji se tiče narušavanja javnog reda i mira, poduzima sve u njezinoj nadležnosti i kazniti počinitelje, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas u Borovu Selu.

Iz policije doznajemo kako su svi izgrednici identificirani te da se provodi kriminalističko istraživanje.

Istim povodom oglasio se i vukovarski SDP koji navode kako je za svaku osudu i kaznu takvo ponašanje te je ono pokazatelj svega o čemu govore godinama, Vukovar je podijeljen grad, djeca i mladi žive jedni pored drugih, a ne jedni s drugima i određeni politički predstavnici održavaju svoje postojanje na temelju ovakvih incidenata i sukoba.

- Ono što je iz snimke vidljivo, a posebno je poražavajuće, jest činjenica da se iza mladića koji pjevaju pjesme u kojima pozivaju na ubijanje i mržnju, vozi policijski auto i ne reagira na to. Naše pitanje je do kad će ovakva i slična djela ostajati nesankcionirana bez obzira na to od pripadnika kojeg narod dolazila? Kad će se početi jasno i nedvosmisleno kažnjavati svako pozivanje na mržnju i ubijanje? Snimke koje smo vidjeli nisu samo za osudu, one su za kazneni progon i propitkivanje odgovornosti policije, navode iz SDP-a.