'In' je govoriti engleski, ali hrvatski time neće odumrijeti

Ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) Željko Jozić rekao je u ponedjeljak kako misli da hrvatski jezik ne odumire, iako "mladi naraštaji češće bježe u engleski što nije ništa novo jer nas povijest pomodnosti uči da je to samo jedan uobičajeni ciklus".

Jozić je to rekao na tribini 'Odumire li hrvatski jezik?", na kojoj su sudjelovali i Nives Opačić te prevoditelji Mia Pervan i Marko Kovačić, a koju je u povodu Dana materinskoga jezika u knjižnici Bogdan Ogrizović organizirao Hrvatski P.E.N. centar.

Muškarci puno govore 'sorry'

Kad bi se pogledalo unatrag nekih 200 godina došlo bi se do činjenice da je francuski jezik bio 'lingua franca', koji se upotrebljavao i ulazio u hrvatski jezik, napomenuo je Jozić i dodao kako je tada bilo poprilično 'šik' govoriti francuski. Napomenuo je i da je nakon nekog vremena u zagrebačkom području bilo vrlo 'hoch' govoriti njemački, sada je 'in' govoriti engleski, a za stotinu godina sasvim je moguće da će to biti kineski.

Ovo je jedan uobičajeni ciklus, ocijenio je Jozić i dodao kako to ne znači da jezikoslovci i prevoditelji ne trebaju o tome govoriti. Smatra da su stručnjaci tu da malo modeliraju jezik i usmjeravaju mlađe naraštaje te održe određenu razinu hrvatskoga standardnoga jezika.

Kako je porastao broj ljudi, osobito muških, koji će reći 'sorry', ondje gdje ne bi nikako rekli oprosti, smatra Mia Pervan, u muškoj svijesti našeg naroda izgleda nije baš uputno ispričavati se. Budući da je 'sorry' strana riječ, ne doživljavaju je onako kao oprosti pa onda s njom barataju, ocijenila je.

Koloniziramo se preuzimanjem engleskih riječi

Bili smo pod Turcima, Mađarima, Nijemcima čak i pod Francuzima, a latinski i grčki jezik smo naslijedili s teritorijem na koji smo došli pa možda postoje stanoviti razlozi za uporabu tih jezika, rekao je Marko Kovačić dodavši kako za engleski ni jedan od tih razloga opravdan.

Nemamo, smatra, nikakav razlog zašto bismo prihvaćali engleske, a ne primjerice mongolske riječi ili riječi iz bilo kojeg drugog jezika. Preuzimanjem engleskih riječi sebe koloniziramo, a Hrvatska je jedan od rijetkih teritorija koji Englezi nisu kolonizirali, naglasio je.

Ocijenio je da će, prije nego što izumre hrvatski jezik, izumrijeti Hrvati. Proces odumiranja jezika počinje kontaminacijom, odnosno preuzimanjem barbarizama, koji se ne mogu dobro uklopiti u jezik, a ipak se forsiraju, naglasio je.

Hrvatski jezik neće odumrijeti, smatra Opačić, jer ništa ne odumire. Svaka materija se pretvara u nešto drugo, rekla je i dodala da će se vjerojatno i jezik promijeniti u nešto drugo.

