Imunolog Jonjić o omikronu: Nema mjesta za paniku, ali ni za lažni optimizam

U svijetu raste zabrinutost zbog nove varijante omikrona. Koliko se razlikuje od dosadašnjih varijanti, je li opasniji, koliko cjepivo štiti od tog soja i širi li se brže, otkrio je dr. Stipan Jonjić, imunolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gostujući u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" HRT-a.

- Šiljak je ništa drugo nego šiljati ili S protein koji virusnoj čestici koristi da se preko nje veže na neki protein na našoj stanici, receptor, i onda slijedi ulazak u stanicu. Virusi izvan stanice ne mogu ništa lošega napraviti i da bi mogli se dijeliti oni moraju ući u stanicu. Taj šiljak, vidjelo se iz prethodnih mutanti, je podložan tzv. točkastim mutacijama. To se događalo i kod prethodnih varijanti virusa, manje u samom početku pandemije, ali pokazalo se da je početni optimizam bio preuranjen jer i ove druge varijante su imale mutacije na šiljak proteinu, a te mutacije mogu biti štetne iz dva razloga: to može narušiti sposobnost virusa da se veže za stanicu što bi bilo u ovom slučaju dobro za nas, ali to može narušiti i vezanje antitijela tako što smo preboljeli bolest ili smo primili cjepivo. Mi cijepljenjem imuniziramo domaćina - nas - na taj S protein. Ako je mutacijom došlo do molekularnih promjena na tom proteinu, onda to može narušiti i vezanje antitijela i time umanjiti značaj cijepljenja - rekao je Jonjić.

- Dodatni problem je što na tom velikom proteinu ima područje s kojim se taj protein veže na svoj receptor na stanici i upravo taj dio proteina odnosno gena koji ga kodira ima 10-ak točkastih mutacija i sad treba vidjeti što to znači. Za sada izgleda da to ne smeta virusu da se širi. Što to znači za vezanje antitijela, to tek trebamo vidjeti. Mislim da je preuranjeno spekulirati. Vrlo brzo, za nekoliko tjedana ćemo biti pametniji koliko je ovih 30-ak mutacija na tijelu i 10-ak na tom mjestu proteina kojim se veže receptor utjecale na osjetljivost virusa na neutralizirajuća antitijela - rekao je Jonjić.

Imunolog je rekao kako sasvim sigurno nema mjesta za paniku, ali niti za lažni optimizam. Poručuje kako zbog omikrona moramo biti oprezni. Jonjić je istaknuo kako ovo nije tipični sezonski virus, on se širi i ljeti i zimi. Zimi su uvjeti za njegovo širenje pogodniji, ne samo zbog temperature nego i zato što se ljudi okupljaju u zatvorenim prostorima.

- Bilo koji virus koji dođe, on će ljeti biti puno manje opasan, taj njegov faktor dijeljenja će biti teže postići - kazao je.

Upitan misli li da je zbog omikrona potrebno uvoditi nove mjere ili eventualno ići u zatvaranje, rekao je kako smo dosad naučili da pridržavanje mjera apsolutno pomaže.

