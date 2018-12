Imamo ozbiljan problem sigurnosti ako se ovako nešto događa u Uredu predsjednice

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić u nedjelju je izvijestio da je kao šef tog Odbora zatražio očitovanje SOA-e i nadzor nad njezinim radom, nakon tvrdnji razrješenog bivšeg savjetnika predsjednice Republike Mate Radeljića o navodnim prijetnjama djelatnika SOA-e, te je ustvrdio kako postoji ozbiljan problem oko sigurnosti građana ako se ovako nešto događa u Uredu predsjednice.

"Gospodin Radeljić govori da je bio izložen pritisku od strane djelatnika SOA-e. Bilo bi žalosno kada bi kadroviranje u Uredu predsjednice radila SOA. Međutim, iz priopćenja SOA-e iščitavam nešto puno ozbiljnije, a to je pravo pitanje - zašto se ta osoba (Radeljić) mogla uopće nalaziti u Uredu predsjednice", kazao je Ostojić na konferenciji za novinare u središnjici SDP-a.

Naglasio je da je zatražio očitovanje SOA-e i da se provodi nadzor, a od Ureda Vijeća nacionalne sigurnosti i stručni nadzor nad radom konkretnog djelatnika SOA-e za kojeg Radeljić tvrdi da mu je prijetio.

Iščitavam da su bili razlozi zbog kojih je bilo potrebno raditi protuobavještajnu zaštitu institucije predsjednice

Iščitavajući priopćenje SOA-e, kaže kako samo može nagađati da se radi i o varijanti da je utvrđena okolnost radi koje je i Radeljić opasnost.

"Onaj koji tako kadrovira, tko takve ljude dovodi u svoj ured i na taj način funkcionira, dovodi u opasnost sve nas ostale. Iščitavam da su bili razlozi zbog kojih je bilo potrebno raditi protuobavještajnu zaštitu institucije predsjednice. To je varijanta koja je vrlo ozbiljna i ako se to dogodilo, ako je istina da je to trebalo napraviti, onda možete misliti u kojoj smo mi situaciji, kada jedan od najvažnijih savjetnika predsjednice bude u situaciji da bude opasnost za instituciju predsjednice, a time i nacionalnu sigurnost i da bude u situaciji da sigurnost SOA-e mora postupati po zakonu i prema njemu", ustvrdio je Ostojić.

[video: 28484 / Ranko Ostojić o Radeljiću]

Ne može, kaže, tvrditi da je eventualno SOA sudjelovala u kadroviranju ili nečemu što predsjednica Republike može i sama obaviti. No, smatra da je otvoren prostor za spekulacije, nagađanja, izjave političara i stručnjaka, a istina se ne zna.

Ostojić je također mišljenja kako je riječ o sustavu "'bacite kost', a onda u tom trenutku svi moraju razgovarati o jednoj novoj temi kojom se skrivaju najvažnije stvari", a to je, dodaje, da imamo ozbiljan problem oko sigurnosti građana jer ako se takvo nešto događa u uredu predsjednice i rade se obračuni na takav način, onda to govori o tome što može doživjeti običan građanin od strane sigurnosno-obavještajnog sustava i dijela represivnog aparata.

Ostojić je rekao da će najprije pričekati očitovanje od SOA-e o cijelom slučaju, a tek onda sazvati sjednicu odbora za koju je potreban pristanak većine u tom odboru. Nije želio unaprijed govoriti hoće li i predsjednica biti pozvana na sjednicu odbora, istaknuvši da ne zna što će odbor zaključiti. "Puno važnije je da dobijemo ova očitovanja koja sam zatražio odmah i promptno od strane i jednog i drugog tijela", poručio je.

Nije želio pretpostavljati niti u kojem bi vremenskom roku mogao dobiti odgovore, najavivši da će u suprotnome redovito tražiti i uporno ponavljati svoj zahtjev. "Ako toga i nema, bez obzira što nema očitovanja sazvat ću sjednicu odbora i zatražiti od svih da na takav način zatraže od institucija da odrade svoj posao", dodao je.

Bez obzira što osobno mislim da takva osoba izriče eventualno i neistine, ima kao zviždač pravo na zaštitu

Napomenuo je kako je već bilo slučajeva kada je Radeljić pokazivao svoju, kako je rekao Ostojić, nevjerodostojnost.

"Pitanje vjerodostojnosti određene osobe koja jednom rečenicom ili priopćenjem može pokrenuti lavinu interesa da se to raščisti, bez obzira što osobno mislim da takva osoba izriče eventualno i neistine, međutim, i on ima pravo kao zviždač, osoba koja želi ukazati na problem - dobiti eventualnu zaštitu institucija", rekao je Ostojić.

Kaže i da je osobno bio izložen varijanti u kojoj je na suđenju Radeljić izjavljivao da je on (Ostojić) kao ministar unutarnjih poslova u svrhu interesa Milanovićeve vlade i samog Milanovića zabranjivao, odnosno davao naloge HBOR-u oko kredita osječkom poduzetniku.

"Rekao sam mu tada da laže, a nisam bio u prilici da čujem je li podnesena ikakva prijava protiv mene ili sada protiv pripadnika SOA-e za prijetnje. Svatko od nas može biti izložen situaciji da mu netko prijeti, ali nakon toga ste dužni podnijeti prijavu DORH-u u kojoj navodite da vam je netko prijetio, a ne čekati ili davati priopćenje nakon što ne ostvarite svoje druge ciljeve", istaknuo je Ostojić.

Dodao je i da mu u ovom trenutku nije poznato da je podnesena predstavka prema Vijeću za građanski nadzor rada sigurnosnih službi koje bi sa svoje strane moglo utvrditi eventualnu istinitost predstavke.

Priopćenje predsjednice pokušaj demantiranja bez argumenata

Ostojić je ocijenio da je priopćenje predsjednice u kojem demantira Radeljića - pokušaj demantiranja bez argumenata. Također je rekao da bi na njenom mjestu stao pred hrvatsku javnost i razjasnio sve nejasnoće.

"Varijanta u kojoj priopćenjima komunicirate samo govori o tome koliko ste u strahu da istinu iznesete pred novinare i medije", ustvrdio je Ostojić, dodavši da je očito da se ne žele reći detalji.

Nema reakcije premijera ili Vlade, jer je, konstatirao je, ovo dio njihovog unutarstranačkog obračunavanja.

Razriješeni savjetnik Radeljić u petak navečer je ustvrdio da je bio pod prijetnjom iz SOA-e, te kako mu je predsjednica rekla da se ne uklapa u njezine planove, jer je smetnja u odnosima s premijerom.

Njegove navode demantirali su iz SOA-e, naglasivši kako "SOA svoje zadaće obavlja u skladu s Ustavom RH, pripadajućim zakonima, kao i godišnjim smjernicama za rad sigurnosno-obavještajnih agencija koje donosi Vijeće za nacionalnu sigurnost". Ured predsjednice Republike u subotu je u priopćenju najoštrije odbacio tvrdnje da je na bilo koga ikada vršen pritisak da podnese ostavku.