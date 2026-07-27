Ukrajinci doživjeli šok na NATO-ovoj vježbi: 'Stalno su proglašavali pauze za kavu, ovakav Zapad nema šanse na bojištu'

Ukrajinski vojnici doživjeli su svojevrsni kulturni šok tijekom NATO-ove vojne vježbe – iznenadile su ih stanke za kavu, zone u kojima je uporaba dronova bila zabranjena i zapadni vojnici koji su, prema njihovu dojmu, bili nespremni za suvremeno bojište. Njihova je procjena bila porazna, a iz ukrajinskog iskustva proizlaze i radikalne pouke za preustroj njemačkog Bundeswehra. Kada su ukrajinski vojnici s prve crte bojišta iz 1. korpusa Azov u svibnju sudjelovali na NATO-ovoj vježbi u Švedskoj, nisu mogli vjerovati onome što vide. Kao protivnička strana u vježbi, uz pomoć izviđačkih i kamikaza-dronova u kratkom su vremenu onesposobili tenkove i postrojbe zapadnih oružanih snaga, dok su im se NATO-ovi vojnici činili potpuno zatečenima. Ukrajince je iznenadio i sam tijek vježbe. – Stalno su proglašavali nove stanke za kavu, koje su nazivali "fika", kako bi NATO-ove postrojbe imale dovoljno vremena za odmor – ispričao je za Welt vojnik Alex, pripadnik brigade Lubart, koja je dio korpusa Azov. Uz to su vrijedila brojna pravila kojima je bilo precizno određeno u kojim je područjima i pod kojim uvjetima uporaba dronova na poligonu zabranjena. Dani provedeni daleko od fronte za njega su bili dobrodošao predah, ali istodobno i kulturni šok. Njegov je zaključak jasan – zapadne oružane snage u sadašnjem stanju ne bi imale nikakve šanse na suvremenom bojištu.

Četiri i pol godine nakon početka ruskog napada na Ukrajinu i u Njemačkoj sve više prevladava spoznaja da Bundeswehr hitno mora vojno nadoknaditi zaostatak. Ukrajinski instruktori s iskustvom s prve crte i iz borbenih operacija od početka godine obučavaju njemačke vojnike na vojnim poligonima. No, kako bi Bundeswehr i njemačko društvo doista postali sposobni za obranu, potrebne su mnogo sveobuhvatnije i radikalnije mjere. Iz ukrajinskog iskustva može se izvući pet ključnih pouka. – Pravi problem nevjerojatna je brzina kojom se ovaj rat mijenja – rekao je Vadim Krikun, zapovjednik brigade Lubart. Nakon više godina borbi ukrajinske postrojbe i dalje neprestano uče jedna od druge. Kada neka brigada razvije novu sposobnost, ostale je pokušavaju odmah preuzeti. Istodobno se za svaku inovaciju gotovo trenutno razvija protumjera. – Mi razvijemo određeno sredstvo, a neprijatelj razvije protumjeru. Onaj tko se odmara ili postane samozadovoljan odmah zaostaje – rekao je Krikun. Kako bi ubrzala razvoj inovacija, Ukrajina je još prošlog proljeća uvela sustav nagrađivanja za svoje postrojbe koje upravljaju dronovima. Za svaki vizualno potvrđen pogodak postrojbe dobivaju bodove, bilo da je riječ o uništenju tenka ili likvidaciji ruskog vojnika. Posebno su vrijedni neprijateljski operateri dronova. Dodatno natjecanje potiče mjesečna ljestvica rezultata.

Brigade s najviše potvrđenih pogodaka mogu svoje bodove preko vojne internetske platforme Brave1 zamijeniti za novu opremu, primjerice izviđačke dronove, FPV dronove ili bespilotna kopnena vozila. – Načelo je vrlo jednostavno. Onaj tko uništi najviše vrijednih ciljeva dobiva više kredita i njima može nabaviti nove sustave. Što je postrojba uspješnija, to se brže može dalje razvijati – rekao je "Topot", zapovjednik jedne postrojbe za dronove unutar elitne formacije "Magyar’s Birds". Za Njemačku to znači da Bundeswehr mora radikalno ubrzati nabavu, testiranje i uvođenje novih tehnologija. Inovacijski ciklusi moraju se, kao u Ukrajini, provoditi u roku od nekoliko tjedana ili mjeseci. Učinak i dokazani rezultati moraju imati prednost pred svime ostalim.

Ukrajina pokazuje da su suvremeni ratovi sve više određeni softverom, analizom podataka, umjetnom inteligencijom i dronovima. Zbog toga su potrebni zapovjednici koji tehnološkim razvojem neće samo upravljati nego će ga i aktivno poticati. Simbol takvog pristupa je Mihajlo Fedorov. Tridesetpetogodišnjak koji je početkom godine preuzeo Ministarstvo obrane, a kojeg je Volodimir Zelenski sredinom srpnja iznenada smijenio, odigrao je ključnu ulogu u tehnološkoj transformaciji Ukrajine. Na početku rata bivši ministar digitalne transformacije organizirao je kontakt s Elonom Muskom i u Ukrajinu doveo njegov satelitski internetski sustav Starlink, koji je i danas nezamjenjiva osnova komunikacije na bojištu. Nakon stupanja na dužnost Fedorov je postavio ambiciozan i mjerljiv cilj – Ukrajina bi Rusiji mjesečno trebala nanositi gubitke od čak 50.000 vojnika, odnosno više nego što ih Moskva može novačiti u istom razdoblju. Ukrajinska je vojska od početka godine doista u pojedinim razdobljima gotovo potpuno zaustavila rusko napredovanje.

Odgovornost na bojištu sve češće preuzimaju i mladi časnici. – Svi smo u vojsku došli u isto vrijeme, snažno motivirani i s osjećajem da moramo djelovati daleko izvan uobičajenih vojnih pravila – rekao je "Topot". Odmor za njega i brojne druge časnike gotovo da i ne postoji. – Ne čekamo da država riješi probleme. Sami tražimo rješenja – dodao je. Za Njemačku to znači da mladi časnici i tehnološki stručnjaci moraju ranije dobiti odgovornost ako se želi potaknuti vojna inovacija. Presudni bi trebali biti stručnost i sposobnost inoviranja, a ne isključivo godine službe ili klasični karijerni put. Od početka rata Ukrajina se koristi informacijama zapadnih obavještajnih službi, ponajprije američke CIA-e. Istodobno su i ukrajinske službe GUR i SBU znatno ojačale svoje sposobnosti i danas djeluju duboko iza ruskih linija. Ukrajinske obavještajne službe više su puta uspjele eliminirati visoke ruske časnike i provesti složene sabotažne operacije. U operaciji "Paukova mreža" u lipnju 2025. male su dronove prokrijumčarile duboko u Rusiju te na više aerodroma uništile strateške bombardere. Pouka za Njemačku jest da BND i Bundeswehr moraju tješnje surađivati, uz veće zakonske ovlasti i operativnu slobodu za pripremu i provedbu tajnih operacija.

Ukrajina je nakon početka rata u kratkom roku morala mobilizirati stotine tisuća ljudi, no nedostajali su instruktori, vojarne i poligoni, pa dio dragovoljaca isprva nije bilo moguće ni primiti. Zemlja je dugo ovisila i o zapadnom oružju, od tenkova Leopard do sustava Patriot, ali u međuvremenu ubrzano razvija vlastitu vojnu industriju, osobito proizvodnju dronova i dalekometnog preciznog oružja. Njemačka bi zato već u miru morala pripremiti centre za obuku, pričuvu, proizvodne kapacitete i zalihe streljiva za brzu mobilizaciju. Mobilizacija je i dalje jedna od najosjetljivijih tema u Ukrajini. Zbog ruske demografske nadmoći i fronte dulje od tisuću kilometara Kijev mora stalno pozivati nove vojnike, što povremeno izaziva sukobe s vojnim obveznicima. – Naša je vojska u svojoj srži vojska civila. I ja sam ponovno mobiliziran nakon 2022. godine – rekao je Krikun. Ukrajinsko iskustvo pokazuje ograničenja dobrovoljnog sustava u dugotrajnom ratu, iako se deseci tisuća ljudi i dalje bore iz uvjerenja. – U sebi smo prihvatili da ćemo se možda boriti cijeli život. Nisam siguran jesu li građani drugih europskih zemalja spremni na takvu žrtvu – dodao je.