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NIJE BEZAZLENO

VIDEO Vidite bijeli ručnik na retrovizoru? To je važan znak koji ne smijete ignorirati, evo i zašto

Screenshot/youtube
VL
Autor
Večernji.hr
27.07.2026.
u 09:35
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U nekim dijelovima svijeta, poput pojedinih američkih saveznih država, ovaj je znak prepoznat i čak se spominje u službenim vozačkim priručnicima, primjerice u Sjevernoj Karolini

Video objavljen na YouTube kanalu "Clever Hacks" privukao je pozornost vozača nizom savjeta, no jedan se posebno istaknuo i pokrenuo lavinu komentara: bijeli ručnik zavezan za vanjski retrovizor automobila. Prema videu, ovo je općepoznati signal da je vozilo u kvaru, a vozač je otišao potražiti pomoć. Svrha je obavijestiti druge vozače i policiju da automobil nije napušten, čime bi se spriječilo da ga vučna služba odveze.

Iako ideja zvuči praktično, reakcije gledatelja bile su izrazito podijeljene. "Vozim godinama i nikad nisam čuo za to. Kako je to onda poznat signal?", zapitao se jedan korisnik. Drugi su bili još oštriji. "Petnaest godina sam radio kao vozač vučne službe u Los Angelesu i nikad nisam čuo za ovo", napisao je gledatelj, dok je treći upozorio na mračniju stranu: "Ovo također govori lopovu da se može slobodno poslužiti svime što nađe u autu."

Unatoč skepticizmu, signal bijelom tkaninom nije potpuna izmišljotina. U nekim dijelovima svijeta, poput pojedinih američkih saveznih država, ovaj je znak prepoznat i čak se spominje u službenim vozačkim priručnicima, primjerice u Sjevernoj Karolini. Tamo se vozačima savjetuje da zavežu bijelu tkaninu za ručku vrata ili antenu kako bi signalizirali nevolju. Ipak, nedostatak univerzalnog prepoznavanja čini ovaj savjet potencijalno beskorisnim ili, kako tvrde kritičari, opasnim.

Video nudi i druge savjete čija je učinkovitost upitna. Među njima su i dva popularna upozorenja o taktikama kradljivaca. Prvo je "trik s kovanicom", prema kojem lopovi stavljaju novčić u kvaku kako bi spriječili zaključavanje vrata. Međutim, stručnjaci i portali za provjeru činjenica, poput Snopesa, ovaj su trik uglavnom razotkrili kao neprovediv na modernim sustavima zaključavanja.

Drugo upozorenje tiče se plastične boce zaglavljene uz kotač. Buka koju boca stvara pri pokretanju vozila trebala bi natjerati vozača da izađe i provjeri o čemu se radi, ostavljajući automobil upaljen i nezaštićen. Ova se metoda smatra vjerodostojnijom prijetnjom, osmišljenom za krađu vozila dok je vozač ometen. Osim sigurnosnih upozorenja, video nudi i nekoliko "uradi sam" rješenja za održavanje. Jedan od savjeta je uklanjanje manjih ogrebotina mješavinom kokosovog ulja i octa. Iako ova smjesa može privremeno ispuniti i sakriti površinske ogrebotine, nije trajno rješenje i ispire se s prvom kišom ili pranjem. Stručnjaci također upozoravaju da kiselina iz octa dugoročno može oštetiti lak.

Još jedan popularan savjet je korištenje paste za zube za sprječavanje magljenja unutarnje strane vjetrobranskog stakla. Nanošenje tankog sloja paste i poliranje čistom krpom stvara film koji odbija vlagu. Iako djeluje, i ovo je privremeno rješenje koje treba povremeno ponavljati.
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auto Barkod

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