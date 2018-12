Tko je smijenjeni savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović?

Mate Radeljić čovjek je velikih političkih ambicija, često mijenja saveznike, ali uvijek se “dočeka na noge”. Tako će donedavnog savjetnika Kolinde Grabar-Kitarović za unutarnju politiku opisati poznanici u Osijeku, odakle je i stigao u Ured predsjednice prije četiri godine.

Surađivao je svojedobno s Branimirom Glavašem, a onda je, uoči lokalnih izbora 2013. godine, bio u ekipi koja je u sjeni odrađivala kampanju Ivici Vrkiću, nezavisnom kandidatu iza kojega su stali SDP i HNS. Radeljić je tada bio direktor Osječke televizije, u vlasništvu poznatog slavonskog poduzetnika Željka Biloša. Bila je to, zapravo, neformalna skupina kojoj je osnovni cilj bio maknuti Glavašev HDSSB i tadašnjeg gradonačelnika Krešimira Bubala s vlasti. I taj su posao, ocijenit će upućeni, uspješno odradili.

Kada je Ivica Vrkić toga ljeta i zasjeo na čelo grada na Dravi, i Mate Radeljić “preselio” se u gradsku upravu, kao pročelnik Ureda gradonačelnika. No, nije to bio posao koji ga je previše intrigirao. Već pet mjeseci poslije seli se u Zagreb. Kratko je ondje radio kao samostalni savjetnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Uključio se ubrzo u predsjedničku kampanju HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Baš u to doba, bio je u vrlo dobrim odnosima s Tomislavom Karamarkom. Nije isključeno da ga je upravo Karamarko preporučio predsjednici.

Mate Radeljić rođen je u Omišu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu. U rodnom gradu bio je predsjednik Mladeži HDZ-a. Karijeru je, pak, najprije izgradio u medijima. Kao novinar-reporter, komentator Hrvatske radiotelevizije zaposlen je od 1995. do 2001. godine, prvo u Zagrebu, a onda i Osijeku. Kada je HDZ izgubio parlamentarne izbore 2000., oslabila mu je pozicija na Prisavlju, a u Osijek je stigao, prema pričama, također stranačkom linijom. Upoznao je u slavonskoj metropoli i svoju suprugu. Postao je kasnije glavni urednik Slavonske televizije, navodno na prijedlog Branimira Glavaša, a od 2008. i direktor Osječke televizije, na kojoj se zadržao, kako smo već spomenuli, do Vrkićeve pobjede na izborima 2013.

Vodio Đapićevu kampanju

U međuvremenu, bio je i glasnogovornik Ministarstva obrane, dok mu je na čelu stajao Našičanin Berislav Rončević. Ni tu se nije dugo zadržao, jer se uključio u predsjedničku kampanju Jadranke Kosor 2005. godine. Rezultirat će to jednim od rijetkih Radeljićevih takvih poraza – Kosor ipak nije mogla “nadigrati” Stjepana Mesića. Nakon izbornog neuspjeha, ona preuzima Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a on postaje njezin pomoćnik. Smijenjen je kada je, za velikog raskola u osječkom HDZ-u u svibnju iste godine, stao uz Branimira Glavaša. Postao je, nedugo zatim, i direktor osječkog Zavoda za stanovanje. Na izvanrednim lokalnim izborima 2008. vodio je, pak, kampanju Ante Đapića za gradonačelnika Osijeka. Surađivao je i s Ivom Sanaderom te Vesnom Škare Ožbolt.

Impresivna mu je, dakle, politička i savjetnička biografija. Zna on, nedvojbeno, i mnoštvo “pikanterija” o čitavom nizu vladara hrvatske političke scene, no dosad i nije baš javno iznosio “prljavo rublje”. Nije puno govorio ni o okretanju leđa Glavašu, iako je taj potez bio poprilično iznenađenje...

Javno priopćenje koje je javnosti poslao Mate Radeljić nakon što je doslovno otjeran s Pantovčaka, moglo bi se shvatiti kao njegov pokušaj da ne padne, figurativno rečeno, bez ispaljenog metka. Ono što je u tom priopćenju napisano, ako je istina, eklatantna je zloporaba sigurnosnog aparata, čime će se u danima koji slijede vjerojatno baviti za to nadležne institucije. Izvori dobro upućeni u Radeljićev modus operandi uvjereni su da se sastanak u zagrebačkoj slastičarnici „Torte i to“ 5. prosinca s djelatnikom SOA-e stvarno zbio, međutim pitanje je na čije inzistiranje. No da je Radeljić sklon takvim, nazovimo ih, ispadima, svjedoči i jedna crtica iz sudnice zagrebačkog Županijskog suda iz lipnja ove godine. Radeljić je na sud pozvan kao svjedok, jer je bio dosta bitan kotačić na snimkama tajno snimljenih razgovora koje su saslušavane tijekom suđenja Nadi Čavlović Smiljanec, Željku Bilošu i Ružici Kovačević. Čavlović Smiljanec optužena je da je kao nekadašnja šefica Porezne uprave prolongirala otplatu poreznog duga OLT-a, Biloševe tvrtke, a Biloš se pak za pomoć obraćao Radeljiću koji je u to vrijeme radio na Osječkoj televiziji. Radeljić je “upao” u tajno snimljene razgovore, pa su razgovori njega i Biloša preslušavani u sudnici. Zbog toga je pozvan kao svjedok, a kako se u tri navrata sudu nije odazivao, upućen mu je poziv po policiji. No Radeljiću se, čulo se tada u sudnici, to nije svidjelo, pa je tražio obrazloženje od sutkinje, zašto mu je kao i svakom drugom građaninu koji se sudu ne odaziva, poslala poziv po policiji. Ispostavilo se tada da je on iskoristio svoju funkciju savjetnika predsjednice Republike te je iz Ureda predsjednice zvao Ured predsjednika suda tražeći da ga se spoji sa sutkinjom, kako bi dobio obrazloženje!? Neprimjeren je to potez bio, na što mu je u sudnici ukazala i sutkinja Daniela Kustec.

– Čujte, meni su djeca sama doma, a kada mi policija dođe na vrata, ja to shvatim kao pritisak na sebe – pokušao je svoje nedopustivo ponašanje objasniti Radeljić.

– Ni meni baš nije simpatično kada me zove Ured predsjednice – replicirala mu je sutkinja.

Skriva privatni život

Što se tiče tajno snimljenih razgovora između Biloša i Radeljića, njih je bilo desetak i na njima se moglo čuti kako Radeljić izvještava Biloša da je zvao Biljanu Borzan, SDP-ovu zastupnicu u Europskom parlamentu od koje je također tražio pomoć za OLT. Čak je Bilošu pojašnjavao da se Borzan to treba prezentirati kao borba za spas radnih mjesta jer im u protivnom neće htjeti pomoći. A da su Radeljić i Biloš u vrlo dobrim odnosima, svjedoči i to što Radeljić pita Biloša da mu nabavi četiri karte za utakmicu Hajduka, budući da je “Hajduk prošao dalje”.

– Što će ti četiri karte? – nije jasno Bilošu.

Radeljić objašnjava: – Za mene, ženu i djecu. Ajd’ probaj mi to nabaviti, pa ti znaš Jaku Andabaka.

I to nije jedina situacija u kojoj je Radeljić upao u tajne mjere. Naime, Biloš, koji je optužen i u postupku koji se vodi protiv Vlade Rajića i drugih zbog odavanja informacija iz najtajnijih policijsko-uskočkih istraga, zvao je Radeljića te mu eksplicitno kazao kako zna da ga tajno nadziru:

– Već sam četiri puta bio pod tajnim mjerama – kazao je Biloš Radeljiću u listopadu 2012.

U tom postupku, koji je trenutačno u prekidu zbog Rajićevih zdravstvenih problema, Biloš je optužen da je trgovao s informacijama koje su se odnosile na njega. Zanimalo ga je je li pod istragom, a te je informacije dobio od policajaca i posrednika koji su mu postali suoptuženici. Kako je policija snimala njegove kontakte, uhvaćeni su i razgovori s Radeljićem, no do sada nije razjašnjeno je li Radeljić znao da se Biloša tajno prati i prisluškuje.

