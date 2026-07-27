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ČAK 17 OD 18 VOZILA NEISPRAVNO

Policija krenula u noćni lov na 'divljajuće' automobile i razotkrila kaos: Gotovo svi pali na tehničkom

Foto: PU karlovačka
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Autor
Lorena Posavec
27.07.2026.
u 22:19
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Kod jednog vozača osobnog vozila, koje također nije prošlo tehnički pregled, pronađeno je 27,3 grama marihuane

Karlovačka policija u noći s 25. na 26. srpnja provela je pojačanu akciju usmjerenu na vozače pod utjecajem alkohola i droga, ali i na tehnički neispravna i preinačena vozila. U vremenu od 21,30 do 1,30 sati te u suradnji s Centrom za vozila Hrvatske nadzirali su mjesta na kojima se često okupljaju vozači takvih automobila i motocikala, među njima i prostor ŠRC-a Korana, zbog kojeg su građani ranije prijavljivali buku u noćnim satima. Tijekom akcije 18 vozila poslano je na izvanredni tehnički pregled, a samo je jedno prošlo kontrolu. Na ostalima su utvrđeni neispitani ugrađeni dijelovi ili tehnička neispravnost, priopćila je PU karlovačka.

Na neispravnim vozilima u dva slučaja su utvrđeni opasni nedostaci te su vozila odmah isključena iz daljnjeg prometa dok su kod ostalih 15 vozila utvrđeni veći nedostaci. Tijekom akcije u prometu je zatečen i jedan neregistrirani motocikl koji je također isključen iz prometa. Kod jednog vozača osobnog vozila, koje također nije prošlo tehnički pregled, pronađeno je 27,3 grama cannabis marihuane te je isti bio pozitivan na preliminarnom testu za droge. Međutim, odbio je testiranje krvi na droge te će biti sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama te sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga. Utvrđeno je ukupno 28 prekršaja. Kod tehnički neispravnih vozila utvrđena su 23 prekršaja koja se odnose na tehničku neispravnost te pet ostalih prekršaja. 

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automobili tehnički pregled vozila pregled vozila PU karlovačka prekršaji policija

Komentara 3

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Avatar All Star Johnny from EU
All Star Johnny from EU
00:03 28.07.2026.

Niš posebno jer kada si na balkanu svoj na svome u svojoj kulturi onda vozaš tako silovito ksko thompdon pjeva.

PU
puran
23:33 27.07.2026.

Previše neispravnih vozila na cesti, policija treba češće pregledavat vozače i vozila, smanjio bi se broj nesreća.

JA
jamesd
22:28 27.07.2026.

Dođite u gornju dubravu pa istražite porijeklo novca za kupnju Rolls-Royce Cullinan, pa Ferrarija....itd. Karlovac je mala beba

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