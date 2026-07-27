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SPLIT UVODI ZABRANU

Karepovac ostaje otvoren samo za splitski otpad

Split: Karepovac odlagalište otada
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Autor
Slavica Vuković
27.07.2026.
u 20:53
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Odlagalište je pri kraju kapaciteta pa će 16 gradova i općina morati pronaći rješenja

Splitsko odlagalište komunalnog otpada Karepovac od početka kolovoza više neće primati otpad iz susjednih gradova i općina. Potvrdio je to splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši da su jedinice lokalne samouprave koje ondje još odlažu otpad dobile rok za pronalazak alternativnog rješenja. – Nedavno sam imao sastanak s predstavnicima svih gradova i općina. Svi moraju prestati s odlaganjem na Karepovcu, očekujem do kraja ovog mjeseca, a najkasnije početkom idućeg – rekao nam je Šuta. Na Karepovcu, uz Split, godinama svoj komunalni otpad odlažu još tri grada i 13 općina. Tako su odlagalište, uz Split, punili Solin, Kaštela, Omiš, Klis, Muć, Dugopolje, Seget, Baška Voda, Podstrana, Tučepi, Podgora, Lećevica, Brela, Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje.

Neki od njih su, poput Općine Muć, pronašli alternativno rješenje još kada se početkom godine počelo najavljivati da je Karepovac pri kraju kapaciteta. Prema ranijim procjenama, Karepovac bi mogao biti u potpunosti popunjen do kraja godine, ovisno o količini otpada koji će se na odlagalište dovesti. Grad Split posljednjih mjeseci nastoji mu produljiti vijek trajanja ograničavanjem količina otpada koje završavaju na odlagalištu, ali pitanje je hoće li to biti dovoljno.

Naime, završetak i otvaranje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica očekuje se tek 2028. Šuta upozorava kako je nužno povećati stopu odvajanja otpada i najavljuje kako će, zbog sve skupljeg zbrinjavanja otpada, građani uskoro osjetiti promjene i na svojim računima. – Cilj je povećati stopu odvajanja otpada, i na to pozivam sve građane. Još uvijek zaostajemo, a moramo doći do 55 posto. Iz godine u godinu taj se udio povećava, no to nije dovoljno. Danas se odlaganje otpada skupo plaća, a već smo najavili da će doći do poskupljenja njegova odvoza, što je najavio i direktor Čistoće – kaže Šuta.

Dodao je kako je riječ o obvezama koje proizlaze iz europskih pravila te da će odlaganje otpada biti sve skuplje, zbog čega je nužno povećati količine odvojeno prikupljenog otpada. Na pitanje kako Grad planira dosegnuti ciljanu stopu od 55 posto odvojeno prikupljenog otpada, Šuta odgovara da je ključ u promjeni navika građana. – Edukacijom, edukacijom i edukacijom. Pozivat ćemo građane da razdvajaju otpad jer sve kreće od kuće i kućnog praga. I sam se trudim, kao gradonačelnik, biti primjer. Raduje me što ta pravila prihvaćaju naši najmlađi. Djeca me često podsjećaju na važnost odvajanja papira i plastike – poručio je.
Ključne riječi
Split komunalni otpad Karepovac

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