Stjepan (24) poginuo u teškoj nesreći, radio u KBC-u Zagreb: 'Primjer dobrote, ljudskosti i nesebičnosti'

Teška prometna nesreća kod Lekenika potresla je kolege, prijatelje i obitelj 24-godišnjeg Stjepana Brlekovića, medicinskog tehničara koji je poginuo u subotu navečer nakon pada s motocikla u mjestu Pešćenica. Nesreća se dogodila 25. srpnja oko 19.20 sati.

Prema informacijama sisačko-moslavačke policije, 24-godišnjak je upravljao motociklom zagrebačkih registracija te je nakon izlaska iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom, najvjerojatnije zbog neprilagođene brzine. Motocikl je potom sletio izvan kolnika u odvodni kanal, a zatim udario u betonski dio kolnog ulaza. Unatoč pokušajima pomoći, mladić je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće. Njegovo tijelo prevezeno je u sisačku Opću bolnicu, gdje će biti obavljena obdukcija. Policija će o nesreći podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Sisku.

Vijest o preranoj smrti mladog medicinskog tehničara posebno je pogodila njegove kolege iz Hitne pomoći i KBC-a Zagreb, koji su se od njega oprostili emotivnim porukama. "Postoje ljudi koji kroz život prođu tiho, a ipak ostave trag koji se nikada ne može izbrisati. Ti si bio jedan od njih. Teško je prihvatiti da se opraštamo od nekoga tko je imao tek 24 godine, od nekoga tko je tek trebao živjeti, sanjati i stvarati uspomene. Sudbina je bila okrutna i prerano nam te uzela", objavljeno je na Facebook stranici HITNA UŽIVO 194.

Kolege su istaknule kako će Stjepana pamtiti kao odgovornog, vrijednog i dobrog čovjeka, uvijek spremnog pomoći drugima. "Kao medicinski tehničar svakodnevno si brinuo o drugima, a iza sebe si ostavio primjer dobrote, ljudskosti i nesebičnosti. Tvoj osmijeh, vedar duh i iskreno srce ostat će urezani u sjećanjima svih koji su imali sreću poznavati te", poručili su.

Od mladog kolege oprostio se i hitnjak Tomislav Maći Petrušić, koji je istaknuo kako je Stjepan iza sebe ostavio neutješnu majku i dvije sestre. "Stradao je kolega Stjepan, imao je samo 24 godine. Iskrena sućut obitelji i kolegama s Hitnog prijema KBC-a Zagreb", napisao je. Kolege su oproštaj završili riječima koje među djelatnicima hitne službe imaju posebno značenje: "Jednom hitnjak, uvijek hitnjak."