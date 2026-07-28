Austrijska Vlada uvodi zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 14 godina

Uz reformu obaveznog služenja vojnog roka austrijska savezna Vlada je na svojem ljetnom zasjedanju održanoj u ponedjeljak u Salzburgu dovršila pregovore o nacrtu Zakona o zabrani korištenja društvenih mreža u Austriji, djeci i mladima mlađim od 14 godina. Cilj ove mjere je zaštiti najmlađe od algoritama koji izazivaju ovisnost, internetskog nasilja, radikalizacije i uznemirujućih i opasnih sadržaja. "Smatram da je ovo ispravan i važan korak za bolju zaštitu djece i mladih od problematičnih sadržaja", rekao je danas poslijepodne novinarima na konferenciji za medije austrijski kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker. Uz opasku kako i ovaj zakon, uz vojnu reformu, također ima za cilj doprinijeti sigurnosti u zemlji. Socijaldemokratski potkancelar (SPÖ) i ministar za medije Andreas Babler izrazio je zadovoljstvo što je Vlada uvela ovu zaštitu djece i mladih u Austriji.

"Dobro su nam poznati štetni učinci ovih platformi. Djeca imaju pravo na to da ih političari štite", rekao je Babler. Uz napomenu, kako to znači da škole i roditelji neće biti prepušteni sami sebi s ovom zadaćom. "Platforme tvrde da ne mogu kontrolirati samu količinu sadržaja, ali ono na čemu mi inzistiramo je da barem mlađi od 14 godina moraju biti zaštićeni od ovisničkih značajki platformi", pojasnio je Babler. Zakon neće imenovati pojedinačne platforme nego će obuhvaćati sve digitalne servise koji koriste algoritme za dugotrajno zadržavanje korisnika. Zabrana će se primjenjivati na velike društvene mreže kao što su Tik Tok, Instagram, Facebook, YouTube i Snapchat. Iznimke će biti aplikacije namijenjene prvenstveno razmjeni poruka, poput WhatsAppa. Zakon predviđa visoke kazne za tehnološke divove odnosno kompanije koje ne budu poštovale zakonsku odredbu o dobnom ograničenju.

Predviđeni iznos kazne iznosi do 6 posto svog godišnjeg prometa - što znači da bi mogle biti u milijardskim iznosima. Za nadzor će biti zadužena austrijska regulatorska agencija KommAustria. Na važno pitanje kako će se provjeravati dob korisnika društvenih mreža, da li je netko mlađi od 14 godina, odgovor je glasio kako će Austrija, s ciljem zaštite privatnosti uvesti sustav provjere preko neovisnih, certificiranih pružatelja usluga. Jedna mogućnost je korištenje ID Austria, ali postoje i opcije trećih strana. Mladi bi tada morali jednom potvrditi svoj identitet tijekom registracije na platformi. Treća strana bi tada trebala samo obavijestiti odgovarajuću platformu je li registrirana osoba starija od 14 godina. Dakle, korisnik dokazuje svoju starosnu dob trećoj, neovisnoj strani prilikom registracije, društvena mreža dobiva samo anonimiziranu potvrdu da li je osoba starija od 14 godina, platformama se ne prosljeđuju osobni dokumenti, adrese ni drugi osjetljivi podaci.

Nakon što je danas austrijska Vlada u Salzburgu postigla suglasje o nacrtu Zakona o zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 14 godina, sada navedeni tekst ide u formalnu parlamentarnu proceduru, a pokreće se i postupak notifikacije na razini Europske unije. Potkancelar Babler je rekao kako se očekuje da bi primjena Zakona mogla početi 1. siječnja 2027. godine, te da će platforme potom imati tri mjeseca za provedbu novih pravila. Dakle, puna primjena Zakonskih odredbi, kao i kazni za njihovo nepoštivanje počelo bi 1. travnja 2027. godine. Austrijska Vlada više je puta već isticala da ne može čekati sporu regulaciju na razini Europske unije i usuglašavanje 27 zemalja članica EU-a, te je Austrija odlučila djelovati samostalno, iako bi jedinstveno europsko rješenje bilo bolje. Gotovo svi austrijski političari i govornici dosad su isticali kako je cilj navedenih mjera što hitnije "zaštiti djecu i mlade od ovisnosti, uznemirujućih i opasnih sadržaja, kibernetičkog nasilja, političke radikalizacije i ciljano plasiranih dezinformacija".