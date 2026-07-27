Musk šokirao prognozom: 'Uskoro nitko više neće morati raditi!'. Evo tko će nam i kako isplaćivati novac

Zaboravite rano ustajanje, gužve na putu do posla i osmosatno radno vrijeme. Prema Elonu Musku, sve bi to uskoro moglo postati prošlost. Najpoznatiji svjetski tehnološki vizionar i najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk, uvjeren je da će umjetna inteligencija i humanoidni roboti u vrlo skoroj budućnosti preuzeti gotovo svaki posao koji danas obavljaju ljudi. Rad, tvrdi Musk, više neće biti nužnost, nego stvar osobnog izbora.

"Vjerujem da će rad postati dobrovoljan", izjavio je izvršni direktor Tesle i SpaceX-a u intervjuu za britanski poslovni časopis The Economist.

Prema Muskovoj viziji, umjetna inteligencija najprije će zamijeniti ljude u svim poslovima koji se obavljaju na računalima i pametnim telefonima. Nakon toga dolaze humanoidni roboti – strojevi koji će umjetnoj inteligenciji dati "ruke i noge" te joj omogućiti da preuzme i fizičke poslove u tvornicama, skladištima, trgovinama i uslužnim djelatnostima.

"Umjetna inteligencija moći će obavljati svaki posao bolje od bilo kojeg čovjeka", uvjeren je Musk.

Posebno ističe programere. Tvrdi da je umjetna inteligencija već sada bolja od najmanje 90 posto profesionalnih softverskih inženjera te da se ubrzano približava razini na kojoj će nadmašiti čak 99 posto ljudi u programiranju. Ako strojevi preuzmu uredske, proizvodne i uslužne djelatnosti, proizvodit će više robe i pružati više usluga nego što je to danas moguće. Ljudi više neće morati raditi kako bi preživjeli ili osigurali egzistenciju. Musk rad uspoređuje s vrtlarstvom. Nitko danas ne mora uzgajati vlastito voće i povrće jer ga može jeftinije kupiti u trgovini. Ipak, mnogi vrtlarenjem bave iz zadovoljstva. Upravo tako, smatra, izgledat će i budućnost rada. Ljudi će raditi zato što žele, a ne zato što moraju.

Musk procjenjuje da će umjetna inteligencija nadmašiti ukupnu ljudsku inteligenciju za otprilike pet godina. Nakon toga, tvrdi, čovječanstvo ulazi u ono što naziva "erom nevjerojatnog obilja". "Svaka osoba moći će imati sve što može zamisliti", poručuje Musk. Budući da će roboti i umjetna inteligencija moći proizvoditi gotovo sve što je potrebno, otvorit će se prostor za dosad nezamislivu razinu prosperiteta. No upravo je odgovor na to pitanje izazvao najveću pozornost. Na pitanje tko će kontrolirati svijet u kojem umjetna inteligencija nadmašuje čovjeka, Musk nije ponudio umirujući odgovor. Odnos između ljudi i superinteligentne umjetne inteligencije usporedio je s odnosom ljudi i čimpanza.

"Teško je zamisliti da čimpanza ima kontrolu", rekao je. Musk smatra da je razvoj umjetne inteligencije i robotike praktički nemoguće zaustaviti. Čak i kada bi postojao "gumb za zaustavljanje", kaže da ga "vjerojatno ne bi trebalo pritisnuti". Umjesto borbe protiv tehnološkog razvoja, predlaže drukčiji pristup. "Uživajmo u vožnji", poručuje.

S dozom ironije osvrnuo se i na vlastitu ulogu u razvoju umjetne inteligencije. Kaže kako su njegovi pokušaji razvoja sigurnije umjetne inteligencije, među ostalim kao jednog od suosnivača OpenAI-ja, na kraju samo dodatno ubrzali razvoj tehnologije. Njegov zaključak sažet je u jednoj rečenici: "Ako ih ne možeš pobijediti, pridruži im se."

Samo po sebi nameće se pitanje od čega će ljudi živjeti ako ne rade? Musk vjeruje da će budućnost donijeti model koji naziva "univerzalni visoki dohodak" – svojevrsni zajamčeni prihod koji bi svim građanima omogućio visok životni standard. Prema njegovoj zamisli, država bi građanima jednostavno isplaćivala novac. Njegova računica glasi: umjetna inteligencija i roboti proizvodit će toliko robe i pružati toliko usluga da će nastati obilje svega. U takvim uvjetima država bi mogla dijeliti novac bez automatskog izazivanja inflacije. Ako proizvodnja od strane robota bude rasla brže od količine novca u optjecaju, cijene bi, smatra Musk, čak mogle i padati.

Ipak, ni sam ne skriva da prijelaz u takav do jučer utopijski svijet neće biti bezbolan. Koliko će trajati i kakve će društvene posljedice ostaviti, ostaje jedno od najvećih otvorenih pitanja tehnološke revolucije koja je već počela. Musk priznaje: "Mislim da će to biti trnovit put."