Laura Prgomet prvi se put oglasila nakon uhićenja u Dubrovniku: 'Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla prepoznati'

Kandidatkinja RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", 26-godišnja Laura Prgomet iz Dugog Sela, prvi put nakon incidenta u Dubrovniku progovorila je za medije o toj za nju kobnoj noći. Podsjetimo, početkom srpnja Laura Prgomet uhićena je i odvedena pred DORH nakon privođenja u Dubrovniku zbog narušavanja javnog reda i mira u jednom kafiću. Sada se oglasila i sama Laura te je za Hrvatsku danas u podužoj izjavi za javnost objasnila kako se osjeća.

"Prije svega, želim reći da sam, kada sam prvi put pogledala snimke tog događaja, ostala šokirana. Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla prepoznati. Ponašanje koje se na njima vidi nije ponašanje kakvo me inače opisuje niti predstavlja moje vrijednosti, moj karakter i način na koji živim svoj život", počela je pismo Laura. "Ne tražim opravdanje za ono što se dogodilo. U potpunosti prihvaćam odgovornost za svoje ponašanje i svjesna sam da sam svojim postupcima uzrokovala nelagodu, zabrinutost i dodatni posao ljudima koji su samo obavljali svoj posao. Zbog toga mi je iskreno i duboko žao", dodala je te istaknula kako se ispričava svim djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a osobito policijskim službenicima koji su te noći postupali prema njoj.

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"Istovremeno osjećam potrebu reći i nešto što mi je iznimno važno. U trenutku kada su se svi ti događaji odvijali nisam bila u svom uobičajenom psihofizičkom stanju. Vjerujem da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti koje su tome prethodile i zbog toga o njima u ovom trenutku ne mogu i ne želim detaljnije govoriti. Mogu samo reći da duboko osjećam kako odluke koje sam tada donosila i način na koji sam se ponašala nisu bili odraz mene kao osobe", objasnila je. Uputila je i važnu poruku.

"Čuvajte sebe, pazite s kim ste, kome vjerujete i u kakvim se situacijama nalazite. Dovoljna je jedna noć da vam promijeni život na način koji nikada niste mogli zamisliti", stoji pri kraju izjave. "Još jednom, od srca, ispričavam se svima koje sam svojim ponašanjem povrijedila, uznemirila ili razočarala. S vjerom da iz svake pogreške možemo nešto naučiti i postati bolji ljudi, šaljem vam poruku mira, razumijevanja i ljubavi", zaključila je Laura.

Kako nam je njezin odvjetnik otkrio u kratkom razgovoru, Prgomet se mora dvaput tjedno javljati nadležnoj policijskoj postaji. Riječ je o policijskoj postaji u Zagrebu, iako se incident zbog kojega se protiv nje vodi postupak dogodio u Dubrovniku. Dvadesetšestogodišnjakinja iz Dugog Sela prethodno je bio određen istražni zatvor zbog sumnje na počinjenje dvaju kaznenih djela napada na službenu osobu. Prema dosad objavljenim informacijama, tijekom policijskog postupanja fizički je nasrnula na policijske službenike, pri čemu je jedna policajka zadobila lakše tjelesne ozljede. Snimke privođenja ubrzo su se proširile društvenim mrežama i danima izazivale velik interes javnosti.

Prvotnim rješenjem sud joj je odredio istražni zatvor u trajanju do mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Takva odluka donesena je nakon incidenta koji se prošle nedjelje dogodio u jednom dubrovačkom ugostiteljskom objektu. Podsjetimo, Prgomet je privedena nakon incidenta u dubrovačkom kafiću Brazil. Prema tvrdnjama više sugovornika Dubrovačkog dnevnika, vrijeđala je prisutne, razbijala čaše i inventar te svojim ponašanjem rastjerala goste iz lokala. O razlozima zbog kojih joj je prvotno bio određen istražni zatvor za Dubrovački dnevnik govorio je i sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku Miloglav. "Određen je istražni zatvor u trajanju do mjesec dana, a razlog je opasnost od ponavljanja kaznenog djela, uzimajući u obzir činjenicu kako je ženska osoba pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, pritom vrijeđajući i fizički napadajući policijske službenike, tijekom čega je policijska službenica zadobila lakše tjelesne ozljede", rekao je Miloglav za Dubrovački dnevnik.

Prema navodima tog portala, okupljeni građani najprije su pozvali Hitnu medicinsku pomoć zbog stanja u kojem se Prgomet nalazila. Nedugo potom na mjesto događaja stigla je i policija, a pojedini svjedoci tvrdili su da je vrijeđala službene osobe i nasrtala na njih. Nakon policijske intervencije odvedena je u službene prostorije, gdje je zadržana do dovođenja pred nadležno državno odvjetništvo. Iako je sada puštena iz istražnog zatvora, postupak protiv nje se nastavlja, uz obvezu pridržavanja izrečenih mjera opreza.