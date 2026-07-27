Brendiranje nije samo marketinško pitanje

Poljički soparnik, međimursko meso ‘z tiblice, goranski medun, lički škripavac, dalmatinska panceta, slavonski i baranjski kulen..., samo su neki od hrvatskih proizvoda o kojima nam ovih dana i putem šest radijskih postaja u uho ‘šapuće’ Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Riječ je, naime, o nacionalnoj kampanji “Okusi Hrvatsku”, vrijednoj oko 100,2 tisuće eura (bez PDV-a), kojom se građani žele upoznati s oznakama kvalitete 52 hrvatska poljoprivredno-prehrambena proizvoda, zaštićena i na razini EU. No zna li se da gotovo ničega ne proizvodimo dovoljno, a kamoli ovakvih “lokalnih” delicija koje počivaju na nekolicini entuzijasta, mnogi se opravdano pitaju o smislu ovakvog marketinga među domaćim potrošačima – ili pak turistima koji, ako ih i kušaju i zavole – neće te proizvode naći i u nekim svojim, inozemnim trgovinama. K tome, zaštićena paška i lička janjetina i dalje se, bez “suvišnih” certifikata, najlakše prodaju na crnom tržištu. Slično vrijedi i za velik broj pršuta: u Hrvatskoj ih godišnje, zajedno s turističkom potrošnjom, konzumiramo oko milijun, dok ih proizvedemo približno 500 tisuća, a onih službeno zaštićenih žigom nema ni 100 tisuća.