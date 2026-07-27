Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROMJENA U UTORAK

Objavljene nove cijene goriva

Šibenik: Od danas skuplje gorivo
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
27.07.2026.
u 11:40
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Dizel poskupljuje 16 centi, rastu i cijene benzina i plavog dizela

Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene naftnih derivata. Unatoč značajnom rastu cijena goriva na svjetskom tržištu, Vlada je odlučila dodatno smanjiti trošarine i premije kako bi ublažila poskupljenja za građane i gospodarstvo.

U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, trošarina na dizelsko gorivo snižena je za 0,04 eura po litri, dok je na benzin smanjena za 0,01 euro po litri. Istodobno su smanjene i premije - za 0,01 euro po litri za benzin i dizel, za 0,035 eura po litri za plavi dizel te za 0,02 eura po kilogramu za ukapljeni naftni plin (UNP).

Najviše maloprodajne cijene i dalje će se određivati prema formuli koja uzima u obzir prosječnu osnovnu cijenu fosilnih goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničene trgovačke premije. Nova uredba stupa na snagu prvog dana nakon objave te će vrijediti idućih 14 dana.

Prema novoj odluci, cijene goriva iznosit će:

  • benzin – 1,62 eura po litri, što je povećanje od 0,08 eura
  • dizel – 1,75 eura po litri, odnosno 0,16 eura više
  • plavi dizel – 1,21 euro po litri, uz povećanje od 0,19 eura
  • UNP za spremnike – 1,28 eura po kilogramu, što je 0,05 eura više
  • UNP za boce – 1,86 eura po kilogramu, također uz povećanje od 0,05 eura.

Iz Vlade ističu kako bi bez mjera ograničavanja cijena gorivo bilo osjetno skuplje. Procjenjuje se da bi litra benzina stajala 1,77 eura, dizela 1,94 eura, plavog dizela 1,28 eura, dok bi cijena UNP-a iznosila 1,39 eura po kilogramu za spremnike i 2,10 eura po kilogramu za boce. Vlada poručuje kako će i dalje pratiti kretanja na tržištu energenata te prema potrebi donositi nove mjere kako bi ublažila rast cijena goriva.

Kaos na omiljenom europskom otoku: Tisuće ljudi izašle na ulice, izbili žestoki sukobi s policijom Podijeliti
Ključne riječi
cijene gorivo benzin

Komentara 17

Pogledaj Sve
HU
Heroj_ulice
12:52 27.07.2026.

Iza toga uslijedit će objava kako će doći do poskupljenja i drugih stvari ali ne toliko tek za 0,1 ili 0,2 eura i usporediti naše cijene sa Europskim te nam objasniti kako smo sretni za razliku od drugih.

AK
akšud
17:28 27.07.2026.

O našem agraru Plenković vodi posebnu skrb, pa dizel koji poljoprivrednici troše najviše poskupljuje!

Avatar IIII4
IIII4
12:11 27.07.2026.

Srećom pa neće nitko prosvjedovati na trgu bana Jelačića.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!