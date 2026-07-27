Objavljene nove cijene goriva

Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene naftnih derivata. Unatoč značajnom rastu cijena goriva na svjetskom tržištu, Vlada je odlučila dodatno smanjiti trošarine i premije kako bi ublažila poskupljenja za građane i gospodarstvo.

U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, trošarina na dizelsko gorivo snižena je za 0,04 eura po litri, dok je na benzin smanjena za 0,01 euro po litri. Istodobno su smanjene i premije - za 0,01 euro po litri za benzin i dizel, za 0,035 eura po litri za plavi dizel te za 0,02 eura po kilogramu za ukapljeni naftni plin (UNP).

Najviše maloprodajne cijene i dalje će se određivati prema formuli koja uzima u obzir prosječnu osnovnu cijenu fosilnih goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničene trgovačke premije. Nova uredba stupa na snagu prvog dana nakon objave te će vrijediti idućih 14 dana.

Prema novoj odluci, cijene goriva iznosit će:

benzin – 1,62 eura po litri, što je povećanje od 0,08 eura

dizel – 1,75 eura po litri, odnosno 0,16 eura više

plavi dizel – 1,21 euro po litri, uz povećanje od 0,19 eura

UNP za spremnike – 1,28 eura po kilogramu, što je 0,05 eura više

UNP za boce – 1,86 eura po kilogramu, također uz povećanje od 0,05 eura.

Iz Vlade ističu kako bi bez mjera ograničavanja cijena gorivo bilo osjetno skuplje. Procjenjuje se da bi litra benzina stajala 1,77 eura, dizela 1,94 eura, plavog dizela 1,28 eura, dok bi cijena UNP-a iznosila 1,39 eura po kilogramu za spremnike i 2,10 eura po kilogramu za boce. Vlada poručuje kako će i dalje pratiti kretanja na tržištu energenata te prema potrebi donositi nove mjere kako bi ublažila rast cijena goriva.