Austrija produljuje obavezni vojni rok. Evo za koliko i kada

Nakon višemjesečnog natezanja i pogađanja austrijska je Vlada konačno u ponedjeljak u podne, neposredno prije početka svog ljetnog zasjedanja, zakazanog za danas u 14 sati u Salzburgu, u posljednji trenutak postigla dogovor o reformi služenja obveznog vojnog roka u Austriji. To je za vojno neutralnu Austriju jedna od najvažnijih odluka, jer se radi o budućnosti obrambenog sustava ove alpske zemlje. Razlog je jačanje njene obrambene sposobnosti i spremnosti vojske u uvjetima promijenjene sigurnosne situacije u Europi i svijetu, kao što su danas isticali gotovo svi govornici. Trenutno, obavezni vojni rok u Austriji traje 6 mjeseci, a civilna služba, umjesto vojne službe u raznim institucijama kao što su služba Hitne pomoći, Domovi za starije i nemoćne itd. - 9 mjeseci. Austrijanci postaju vojni obveznici kada napune 18 godina. Kako su danas poslijepodne na konferenciji za novinare u Salzburgu rekli predstavnici tročlane vladajuće koalicija, sastavljene od narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa, austrijska je Vlada službeno usvojila reformu i dogovorila produljenje služenja šestomjesečnog obveznog vojnog roka u Austriji za još tri mjeseca, po modelu "6 +3", uz obvezne vojne vježbe. Nakon završetka osnovnog vojnog osposobljavanja održat će se odmah u nastavku obavezne tromjesečne vježbe vojnih trupa, a potom u tijeku deset godina i obvezne vježbe za pripadnike pričuve.

Ključne novosti obuhvaćaju uz ponovno uvođenje obveznih vježbi pričuve i veće financijske naknade za ročnike za vrijeme trajanja službe, te dobrovoljno produženje civilne službe. Predstavnici austrijske Vlade su također izvijestili da se po prvi put za ročnike uvodi godišnji odmor, kako bi služenje vojnog roka postalo atraktivnije. Za ročnike je odlučeno i povećanje financijske naknade na 1.000 eura mjesečno (gotovo dvostruko nego sada), za vrijeme služenja obveznog vojnog roka. Novi model trebao bi stupiti na snagu u siječnju 2027. godine. Što se tiče reforme služenja civilne službe rješenje sada izgleda ovako: Za civilnu službu novi sustav će biti po modelu "9 plus 2". To znači devet mjeseci civilne službe plus dodatna dva mjeseca produženja. Ta dva dodatna mjeseca bit će odrađena - u dogovoru s dotičnom ustanovom i trebala bi se moći odraditi fleksibilno. U prvoj godini ovo dvomjesečno produljenje bit će dobrovoljno. U drugoj godini, počevši od 2028. godine, na snagu će stupiti tzv. "jamstvo vojne službe".

To znači da će prvo biti procijenjeno da li je dostupan dovoljan broj novaka. Ako to nije slučaj, produljenje civilne službe postat će trajno obavezno od 2028. nadalje, i to u trajanju od jedanaest mjeseci. Za navedenu procjenu vrijedi sljedeće pravilo: Ako godišnji broj novaka od 15.000 padne za više od 7,5 posto, stupit će na snagu obavezno produljenje civilne službe za dva mjeseca, na obveznih 11 mjeseci. Za obavezno produljenje civilne službe potrebna je u Nacionalnom vijeću austrijskog parlamenta dvotrećinska većina. Stoga su sada prvo na redu pregovori Vlade s oporbenim strankama, Zelenima i krajnje desnom Slobodarskom strankom (FPÖ), koja je kritizirala danas postignuto Vladino suglasje i nove propise. Dobrovoljno produženje civilne službe koje je austrijska Vlada uključila u Vladin program nije problem, ono se može odmah provesti. "Ne može se odlučiti o jednoj stvari (produženje vojne službe) bez druge (produljenje civilne službe)", poručio je austrijski konzervativni kancelar iz redova Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker.

Stocker je izrazio zadovoljstvo postignutim rješenjem, opisavši kako je do njega došlo. Toj odluci prethodile su "vrlo duge i intenzivne rasprave". "Vodeće načelo" bilo je "jačanje vojne službe i nacionalne obrane". Austrijski kancelar je izjavio da "fazni model" slijedi preporuke Komisije za vojnu službu, na čijem je čelu bio Erwin Hameseder. "Ovim mjerama štitimo svoju zemlju i ljude u našoj zemlji", poručio je Stocker. Potkancelar, socijaldemokrat (SPÖ) Andreas Babler je rekao na Pressici kako mu je važno bilo učiniti služenje vojnog roka što privlačnijim. Ministrica vanjskih poslova i čelnica Neosa Beate Meinl-Reisinger naglasila je da se ročnicima mora ponuditi i nešto smisleno što se tiče sadržaja: "Ako mladima diktiramo kako bi trebali provoditi svoje vrijeme, onda to mora biti vrijedno truda". Vojni stručnjak Kameseder nije uvjeren da je kompromis koji su postigle vladajuće stranke "u biti, optimalno rješenje". "Ne ispunjava me baš entuzijazmom, ali definitivno je korak koji će značajno pomaknuti naprijed austrijske Oružane snage", istakao je predsjedavajući Komisije za vojnu službu. Kameseder je napomenuo kako bi po njemu idealno bilo da civilna služba traje 12 mjeseci, a time i znatno dulje od obveznog vojnog osposobljavanja. Vladin prijedlog Nacrta Zakona o reformi služenja vojne obveze u Austriji nakon današnjeg usuglašavanja vladajuće koalicije, sada ide u parlamentarnu proceduru.