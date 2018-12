Razočarani Radeljić otkrio kako je smijenjen, do kraja okrenuo leđa predsjednici

Mate Radeljić, razriješeni savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za unutarnju politike očitovao se o svom razrješenju.

Prema prvim reakcijama u Uredu predsjednice ostali su šokirani što je Radeljić tako brzo okrenuo leđa Kolindi Grabar-Kitarović. Smatraju kako je takvo ponašanje ispod svake razine jednog dužnosnika, a nakon ovoga pitaju se je li doista cijelo vrijeme bio vjeran suradnik predsjednice.

Radeljićevo očitovanje donosimo u cijelosti:

"Povodom mog današnjeg razrješenja dužnosti savjetnika za unutarnju politiku Predsjednice Republike Hrvatske želim hrvatsku javnost upoznati s okolnostima koje su tome prethodile i pojasniti razlog zbog kojeg nisam htio podnijeti ostavku.

Odluku o mom razješenju priopćio mi je 5.12.2018. u kafiću “Torte i to”, Grahorova 5, u Zagrebu, šef kabineta ravnatelja SOA-e Davor Franić. Taj dan (srijeda) bio sam u Sisku s Predsjednicom Republike u sklopu izmještenog ureda. Franić me nazvao oko 13 sati sa zamolbom da se hitno sastanemo nakon što se vratim iz Siska. Sastali smo se u 18 sati. Odmah na početku razgovora rekao mi je da je od ravnatelja SOA-e Daniela Markića dobio zadatak da obavi sa mnom razgovor, a da je Markić taj zadatak dobio od Predsjednice Republike. Priopćio mi je da Predsjednica ide u rekonstrukciju ureda i da ja neću više biti njezin savjetnik.

Rekao mi je da mu je jako neugodno što je on dobio tu zadaću, ali da je mora izvršiti. U daljnjem tijeku razgovora posebno je naglasio kako mi mora dati do znanja da će, citiram: -“Služba u svakom pogledu štiti Predsjednicu od mog mogućeg negativnog djelovanja nakon što odem iz Ureda i da je spreman, ako dobije takav zadatak, i autom se zabiti u mene”. Zatečen time što čujem uzeo sam pred njim telefon i nazvao Predsjednicu. Najprije se nije javila, ali je nazvala koju minutu kasnije. Prepričao sam joj razgovor s Franićem. Prvo je šutjela koju sekundu, a onda mi je rekla da ne zna o čemu je riječ i da će odmah nazvati njegovog šefa Markića. Franić se na to samo nasmijao i rekao da, ako je tako, ostanemo još neko vrijeme, pa ćemo vidjeti hoće li ga njegov šef Markić nazvati nakon poziva Predsjednice i citiram: “opozvati zadatak”. Markić ga nije nazvao i mi smo se razišli.

Iduća dva dana izmještenog ureda odradio sam profesionalno svoj posao i Predsjednici, s kojom sam se cijelo vrijeme vozio u kombiju, nisam spominjao naš telefonski razgovor, jer nije ni ona meni. Samo mi je najavila da ćemo razgovarati u ponedjeljak.

U ponedjeljak 10.12. Predsjednica me pozvala na razgovor oko 19 sati. Trajao je samo nekoliko minuta. Rekla mi je isto što i Franić pet dana ranije - da ide u rekonstrukciju ureda i da se više ne uklapam u njezine planove, jer sam smetnja u odnosima s premijerom. Rekao sam joj da je to njezino pravo, ali da je krajnje nekorektno da mi je tu odluku priopćila preko djelatnika SOA-e. Kratko je prokomentirala da ona nema veze s tim i da je, citiram: “Franić glup što se sa mnom sastajao u kafiću”. Rekao sam joj: "predsjednice, ali Franić mi je rekao isto što i vi sada". Odgovorila je da to nije povezano jedno s drugim.

Tada sam odlučio da ostavku neću podnijeti, jer nisam htio pristati na činjenicu da mi je moju smjenu prvi najavio visoki dužnosnik obavještajne službe, a ne osoba koja me imenovala na tu istu dužnost.Bez obzira na sve, bila mi je čast služiti četiri godine svojoj Domovini na dužnosti savjetnika za unutarnju politiku Predsjednice Republike. Neosporno je pravo Predsjednice Republike mijenjati svoje savjetnike, isto kao što je njezino pravo i mijenjati svoj politički smjer, ali način na koji mi je priopćena odluka o razrješenju ne služi na čast osobi za koju sam radio u predizbornoj kampanji i u dosadašnjem dijelu mandata", stoji u pismu.

