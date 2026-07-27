Iran prijeti atentatom na Melaniju i Barrona? Objavili su jeziv video i detaljan plan napada

Američka prva dama Melania Trump i njezin sin Barron najnovije su mete iranske protuameričke propagande, u kojoj se otvoreno iznose prijetnje atentatom i mogući načini napada na članove obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa. New York Post objavio je da se u Iranu pojavio video naslovljen "Kako ubiti Melaniju Trump", kojim se pristaše režima potiče na napad na prvu damu. U snimci se prikazuju Melania Trump u predsjedničkoj koloni i na više lokacija u New Yorku, a navode se i dizajnerske trgovine koje navodno posjećuje. Riječ je o videu generiranom umjetnom inteligencijom koji je u ponedjeljak objavila novinska agencija Tasnim, povezana s iranskom Revolucionarnom gardom. – Melanijina opsjednutost modom postala je njezina najveća slabost – navodi pripovjedač u videu, prema titlovima koje prenosi Daily Mail. U snimci se tvrdi da prva dama posebno voli luksuzne robne kuće na Petoj aveniji na Manhattanu, pri čemu se izrijekom spominju Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Dolce & Gabbana, Dior i Michael Kors. Navedene su i točne lokacije te adrese tih trgovina. – Ta bi mjesta mogla biti pogodna za operacije globalnih boraca za slobodu – navodi se u videu.

Melanijini odlasci u kupnju u snimci se predstavljaju kao moguća prilika za napad, a analiziraju se i njezine navike i sigurnosne procedure. Navode se, među ostalim, navodni znakovi koji bi mogli upućivati na to da će prva dama posjetiti određeno područje, poput uklonjenih kanti za otpad na ulicama ili zavarenih poklopaca šahtova duž rute kojom prolazi. Video iznosi i nekoliko mogućih scenarija napada. Jedan uključuje trovanje Melanije Trump, dok se u drugom predlaže podmićivanje članova njezina osoblja kako bi napadači došli do informacija o njezinu kretanju. Posebno se sugerira trovanje odjeće koju bi prva dama mogla kupiti.

– Za kontaminaciju odjeće može se upotrijebiti nervni otrov VX – navodi pripovjedač u videu. U snimci se također tvrdi da bi taj otrov mogao usmrtiti osobu koja s njime dođe u kontakt u roku od dva do 18 sati. U videu se razmatra i zaštita koju Melaniji pruža američka Tajna služba. Navodi se da ona ima vlastiti stalni tim zaštitara koji unaprijed surađuje s bolnicama na područjima koja posjećuje kako bi joj se, u slučaju incidenta, mogla odmah pružiti odgovarajuća medicinska pomoć. Prema videu, Tajna služba za Melaniju koristi identifikacijski naziv "Muse", umjesto tradicionalnog kodnog imena "Mockingbird". – Poznavanje osoblja u tim bolnicama ili zaposlenje u njima može vam pružiti informacije o Melanijinoj prisutnosti – tvrdi se u snimci. Navode se i imena troje stilista iz njezina tima, uz poruku da bi ih se moglo pokušati potkupiti.

– Nuđenje velikih novčanih iznosa moglo bi privući te osobe – navodi se u videu. Na kraju snimke prijetnja je upućena i Barronu Trumpu. – Ovo je tek početak. Barrone Trump, čekaj nas – poručuje se. I Melania i Barron imaju stalnu zaštitu Tajne službe. Snažno su osigurane i sve rezidencije obitelji Trump, uključujući Bijelu kuću, Trump Tower u New Yorku, golf-klub u Bedminsteru te imanje Mar-a-Lago na Floridi. Prijetnje članovima obitelji Trump pojavile su se i na plakatima postavljenima u Teheranu. Na njima su bili Donald Trump, Melania i sva njegova djeca, uz poruku "Krv za krv". Daily Mail navodi i primjer plakata na kojem su prikazane Melania, Barron i Ivanka Trump sa zatvorenim očima te natpisom "KILLED", odnosno "UBIJENI". Prijetnje su uslijedile nakon početka sukoba s Iranom, a američki predsjednik već je dulje vrijeme jedna od glavnih meta Teherana.

Iran je ranije bio povezan s više neuspjelih pokušaja atentata na Trumpa, uključujući slučaj suradnika iranske Revolucionarne garde koji je priznao sudjelovanje u planu plaćenog ubojstva, nakon čega ga je američko Ministarstvo pravosuđa optužilo. Takve prijetnje utjecale su i na Trumpove odluke o tome treba li zaoštriti ili smiriti sukob s Iranom. Trump je početkom mjeseca zbog iranskih prijetnji morao promijeniti zrakoplov kojim je iz Turske, gdje je sudjelovao na sastanku NATO-a, trebao otputovati iz zemlje. Trump je više puta izjavio da ga iransko vodstvo želi ubiti te da je ostavio upute za snažnu odmazdu uspije li Iran u takvom pokušaju. – Već sam dugo na njihovu popisu. S time imamo posla. Ostavio sam upute da ih, dogodi li se bilo što, doslovno bombardiraju na razini kakvu nikada prije nisu vidjeli – rekao je Trump za New York Post.