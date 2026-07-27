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Samo rijetki uspiju!

Mnogi tvrde da je nemoguće pronaći mačku na ovoj optičkoj iluziji: Možete li vi?

Reddit
VL
Autor
Ana Hajduk
27.07.2026.
u 07:00
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Izazovi poput ovoga poboljšavaju koncentraciju, pamćenje i brzinu razmišljanja.

Pripremite se – pred vama je optička iluzija koja će vas dobro namučiti. Na prvi pogled, čini se da gledate miran vrtni prizor: ogromno plavo cvijeće, bujno lišće, visoka stabla i nekoliko elegantnih stolica. Ali… nešto se skriva u ovoj slici. Negdje među svim tim detaljima vješto je skrivena mačka – a vaš je zadatak pronaći je. Možda zvuči lako, ali vjerujte - nije. Trebat će vam koncentracija i pravo “oko sokolovo” da biste uočili lukavog ljubimca koji se stopio s okolinom, prenosi Mirror. 

Optičke iluzije i vizualni izazovi nisu samo zabava – oni su pravi trening za vaš mozak. Prema istraživanju Sveučilišta u Exeteru, redovito rješavanje zagonetki poput križaljki, sudokua ili vizualnih mozgalica može pomoći u očuvanju zdravlja mozga, pa čak i odgoditi pojavu demencije.

Foto: Reddit

Osim toga, izazovi poput ovoga poboljšavaju koncentraciju, pamćenje i brzinu razmišljanja. Oni su poput mentalne teretane – svaki put kad se uhvatite u koštac sa zagonetkom, jačate vještine rješavanja problema i razvijate otpornost na stres. I ne samo to – usredotočenost potrebna za rješavanje ovakvih zadataka može djelovati kao oblik meditacije. Umjesto da sjedite u tišini, jednostavno uronite u mozgalicu i dopustite umu da se smiri.

Ako vam je teško pronaći mačku na ovoj slici, evo male pomoći: pokušajte se usredotočiti na tamnije dijelove i praznine između lišća u prvom planu. Mačka se toliko dobro uklopila u pozadinu da podsjeća na kameleona. Ako i dalje ne uspijevate, ne brinite – niste jedini!

Rješenje: Pogledajte gornji desni kut slike. Iza ograde, između dva prozora susjedne kuće, nalazi se veliko drvo. Pratite deblo kroz plavo cvijeće i zelenilo – i u tamnom sjenovitom dijelu ugledat ćete dva svjetlucava oka.
Ključne riječi
mačka vid mozak mozgalica Optička iluzija

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