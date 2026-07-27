Pupovac: Ustanak u Srbu bio je legitiman čin otpora državnom teroru NDH

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac poručio je u ponedjeljak na obilježavanju 85. obljetnice ustanka u Srbu kako su "ovdašnji Srbi ustali zbog državnog terora NDH", ocijenivši i da je, ''prema teoriji i povijesnoj praksi", to bio legitiman čin otpora. "Ovdje u Srbu i tamo u Drvaru na današnji je dan prije 85 godina započeo oružani ustanak protiv genocidnog terora koji je od trenutka svojeg osnivanja na cijelom svojem teritoriju provodila ustaška vlast Nezavisne Države Hrvatske, a pod zaštitom okupacijskih snaga nacističke Njemačke i fašističke Italije", rekao je Pupovac na skupu koji su organizirali Srpsko narodno vijeće (SNV) i Savez antifašističkih boraca i antifašista RH (SABA). Istaknuo je i da je u prvih sto dana NDH donijela gotovo 30 zakonskih odredbi čija je svrha bila društveno isključenje, fizičko odstranjenje i identitetsko poništenje Srba, Židova i Roma. "Ni u kojoj od njih nije bilo slova o ljudskim, građanskim i manjinskim slobodama i pravima. Bilo je mnogo slova o prijekim sudovima za one koji su mogli biti protiv takve države i tako branjene čast hrvatskog naroda, kao što su bili mnogi politički napredni i antifašistički opredijeljeni Hrvati", istaknuo je Pupovac.

Predsjednik SDSS-a je rekao i da su u prvih sto dana NDH otvoreni mnogobrojni zatvori, brojni logori i mjesta likvidacija i stratišta te su pojedinačne, grupne i masovne likvidacije Srba, a potom Židova, Roma i Hrvata antifašista započele već 10. travnja. "Teror u svim njegovim najsurovijim oblicima kao što su zastrašivanje, pljačkanje, paljenje, premlaćivanje, silovanje i ubijanje bio je način kako se ustaška vlast odnosila prema rasnim, vjerskim, etničkim, kulturnim, idejnim i misaonim razlikama", kazao je Pupovac. Posebno je naglasio da je na području Srba, odnosno kotara Donji Lapac, početkom srpnja 1941, ubijeno oko 500 žena, djevojaka, djece i staraca. "Ovdašnji Srbi prije 85 godina ustali su zbog takvog državnog terora NDH. Po svemu što znamo iz teorije i povijesnih praksi to je bio legitiman čin otpora", naglasio je Pupovac. Predsjednik SDSS-a se dotaknuo i negativne strane ustanka koju su sačinjavali osvetnički zločini odmazde nad civilnim hrvatskim i muslimanskim stanovništvom.

"Zločini nad hrvatskim civilima u Brotnji i Boričevcu, njihovim kućama i crkvama za vas i za nas koji pamtimo i slavimo ustanak u Srbu predstavlja posebnu mjesto i obavezu sjećanja. Bez tog mjesta i te obaveze vaše i naše sjećanje na strašne razmjere stradanja koje je uzrokovao ustaški režim NDH bilo bi moralno nepotpuno", kazao je Pupovac. Skupu je prethodilo polaganje ruža na partizanskom groblju gdje su govorili Anja Šimpraga, saborska zastupnica SDSS-a i zamjenica predsjednika SNV-a i Juraj Krstulović, predsjednik Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Splitsko-dalmatinske županije. Okupljenima su se, uz Pupovca obratili i Franjo Habulin, predsjednik SABA-e, Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige RH i Rajka Rađenović, Vijeće srpske nacionalne manjine Zadarske županije. Na skupu u Srbu bili su i bivši predsjednik Stipe Mesić i pripadnik Šeste ličke divizije Šime Mudrovčić.