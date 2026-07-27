Afrička svinjska kuga zabilježena u još dva objekta na istoku Hrvatske – glavni krivci i dalje ljudski faktor i nepažnja

Još dva izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) zabilježena su proteklog vikenda u Hrvatskoj – ovoga puta u svinjcima na području Općine Draž u Osječko-baranjskoj županiji. Eutanazirano je novih 108 svinja čime se brojka dosad usmrćenih popela na oko 3900, kazao je nakon današnjeg sastanka s kriznim stožerom Virovitičko-podravske županije potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Situacija je, naglasio je, i dalje iznimno ozbiljna. Virus ASK-a prisutan je i u zemljama u okruženju, a na istoku Hrvatske su dva žarišta – u Virovitičkoj-podravskoj te Osječko-baranjskoj županiji. Iako svaka od tih županija ima svoje specifičnosti po pitanju ASK-a – ima i sličnosti. Svakom izbijanju kumovao je ljudski faktor i nepažnja, odnosno nepridržavanje pravila biosigurnosti i vođenja svinjogojskog gospodarstva. Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata stoga će krenuti u nadzor svih svinjogojskih gospodarstava na području četiriju županija – i Brodsko-posavske u kojoj ministar danas ima sastanak kriznog stožera, a u petak u Požeško-slavonskoj.

ASK je postao dugoročan izazov hrvatskog svinjogojstva koji zahtijeva odgovorno ponašanje svih. Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj je i dalje polovica objekata u kojima nije sve po propisima, a više od 20% ne poštuje ni biosigurnosne mjere. Stoga paralelno s inspekcijom na teren kreću i lovoovlaštenici, odnosno lovačka društva, koja će s tehnikom koju će im pružiti policija obavljati pojačani odstrel svinja, od sigurnih prema zaraženim područjima. Da ne bi bilo ilegalnih radnji na cestama zadužena je policija koja je na određenim punktovima već prionula na posao kontrole, zaustavljaju se kamioni i prijevoznici živih životinja. Samo kroz Osječko-baranjsku županiju, rekao je Vlajčić, mjesečno ih prođe na stotine, dok mobilni timovi carinske uprave prate granične prijelaze. Ministarstvo pak, kao uprava, nastoji ostvariti cilj – sve manji broj eutanaziranih, a sve više spašenih svinja kroz sustav, odnosno termičku obradu, ako moraju ići iz zone zaštite i nadziranja, objašnjava.

Opetovano poziva svinjogojce na oprez i poštivanje biosigurnosnih mjera, a sve ljude koji aktivno borave u šumama, posebice šumare i šumoposjednike, kako iz Hrvatskih šuma, tako i privatnih, da maksimalno ograniče kretanja i ne rade ništa što sada ne trebaju. – Šume su rezervoar virusa i vrlo lako moguć prijenos na domaće svinje – rekao je, kao i da je novac za obeštećenje svinjogojaca koji su poštivali pravila osiguran. Građane pak poziva da prijavljuju povećanu prisutnost divljih svinja ili njihovo neuobičajeno ponašanje, kako bi se moglo pravodobno reagirati. Vlajčić je danas naglasio i kako Vlada prati situaciju vezanu za energetsku krizu, posebice kad je u pitanju plavi dizel. Litra tog goriva, podsjetimo, od sutra je skuplja 19 centi po litri. Vlajčić kaže kako je Hrvatska među prvim državama koje su reagirale i proljetos kad je došlo do izbijanja krize, a tako će biti i sada. Poziva poljoprivrednike i ribare da budu odgovorni i razumni te da ne stvaraju zalihe kako ne bi došlo do nestašica. – Rezervoari na crpkama nisu neograničeni – upozorio je te istaknuo kako je za ta dva sektora u ovoj godini osigurano 210 milijuna litara plavog dizela. – Ministarstvo poljoprivrede izravno komunicira s Ministarstvom gospodarstva te s Inom, koja je najveći distributer, te će reagirati bude li potrebno – poručio je Vlajčić.