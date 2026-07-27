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MINISTAR U TIRANI

Grlić Radman hvalio 'dobar tempo' Albanije prema EU-u pa poručio: 'Imat ćete našu punu potporu'

Zagreb: Grlić Radman primio otpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Češke Republike Petra Macinku
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
27.07.2026.
u 22:49
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"Hrvatska je i dalje spremna pružati pomoć Albaniji tijekom njenog pristupnog procesa", rekao je Grlić Radman

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u ponedjeljak je tijekom posjeta Tirani čestitao Albaniji na "izvanrednom napretku" na europskom putu, naglasivši da će joj Hrvatska i dalje pomagati u tom procesu. Stigavši u posjet Albaniji, Grlić Radman se sastao s albanskim kolegom Feritom Hoxhom, a u utorak bi trebao razgovarati s premijerom Edijem Ramom i predsjednikom Bajramom Begajem. Nakon susreta s Hoxhom hrvatski ministar je Albaniji čestitao na "izvanrednom napretku koji je postigla na svom europskom putu". "Privremeno zatvaranje poglavlja 25, 26 i 30 važan je trenutak koji potvrđuje vašu trajnu predanost postizanju strateškog cilja - članstvu u Europskoj uniji. Također cijenimo potpunu usklađenost Albanije sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU", rekao je Grlić Radman.

Albanija je prije dva tjedna zatvorila prva tri poglavlja - znanost i istraživanje, obrazovanje i kultura te vanjski odnosi. Šef hrvatske diplomacije je ocijenio da se Albanija kreće "dobrim tempom" kojim nadmašuje ostale kandidatkinje, zahvaljujući vlastitim zaslugama i postignućima. "Potičem vas da nastavite, imat ćete našu punu potporu na tom putu. Hrvatska je i dalje spremna pružati pomoć Albaniji tijekom njenog pristupnog procesa - dijeljenjem našeg iskustva, jačanjem institucionalnih kapaciteta i pružanjem tehničke pomoći kad god joj to ustreba", rekao je Grlić Radman.

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Ključne riječi
EU Albanija Gordan Grlić Radman

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