Predsjednik HSS-a: 'Želimo vratiti vrijednosti braće Radić i ponuditi odgovore za 21. stoljeće'

Hrvatska seljačka stranka ulazi u novo razdoblje pod vodstvom Darka Vuletića, koji je na čelo najstarije aktivne političke stranke u Hrvatskoj došao u vremenu velikih političkih i društvenih promjena. Nakon što se godinama suočavala s padom potpore i gubitkom dijela političkog utjecaja, novi predsjednik najavljuje njezinu obnovu, jačanje organizacije, povratak izvornim vrijednostima braće Radić i okupljanje hrvatskog pučkog političkog prostora. Vuletić ističe da HSS ne želi živjeti od svoje povijesti, nego im je cilj tradiciju pretvoriti u snagu za budućnost, s naglaskom na demografiju, razvoj sela, domaću proizvodnju i ravnomjeran razvoj Hrvatske. Govori o djetinjstvu i odrastanju u Zagrebu, prvim potezima na čelu stranke, odluci o ulasku u parlamentarnu većinu, odnosu prema drugim političkim akterima, izazovima hrvatskog društva te viziji HSS-a u godinama koje dolaze.