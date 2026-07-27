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NOVO VODSTVO

Predsjednik HSS-a: 'Želimo vratiti vrijednosti braće Radić i ponuditi odgovore za 21. stoljeće'

Autor
Hassan Haidar Diab
27.07.2026.
u 19:23
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Predsjednik HSS-a govori o odrastanju i školovanju u Zagrebu, o tome zašto je preuzeo stranku, gdje je vidi na političkoj sceni i kako planira vratiti život hrvatskom selu

Hrvatska seljačka stranka ulazi u novo razdoblje pod vodstvom Darka Vuletića, koji je na čelo najstarije aktivne političke stranke u Hrvatskoj došao u vremenu velikih političkih i društvenih promjena. Nakon što se godinama suočavala s padom potpore i gubitkom dijela političkog utjecaja, novi predsjednik najavljuje njezinu obnovu, jačanje organizacije, povratak izvornim vrijednostima braće Radić i okupljanje hrvatskog pučkog političkog prostora. Vuletić ističe da HSS ne želi živjeti od svoje povijesti, nego im je cilj tradiciju pretvoriti u snagu za budućnost, s naglaskom na demografiju, razvoj sela, domaću proizvodnju i ravnomjeran razvoj Hrvatske. Govori o djetinjstvu i odrastanju u Zagrebu, prvim potezima na čelu stranke, odluci o ulasku u parlamentarnu većinu, odnosu prema drugim političkim akterima, izazovima hrvatskog društva te viziji HSS-a u godinama koje dolaze.

Ključne riječi
Darko Vuletić politika HSS

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