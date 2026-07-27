FOTO Emotivno u Veloj Luci: Ante Gelo predstavio svoju knjigu Oliverovih nota
Uoči osme obljetnice odlaska legendarnog i nikad prežaljenog Olivera Dragojevića, u Veloj Luci nastavlja se program manifestacije "Trag u beskraju", posvećene životu i neizbrisivom glazbenom djelu jednog od najvećih hrvatskih glazbenika.
Manifestacija "Trag u beskraju" iz godine u godinu okuplja brojne Oliverove prijatelje, kolege i obožavatelje, koji njegov lik i djelo čuvaju kroz glazbu, zajedničke uspomene i posebne događaje organizirane njemu u čast.