FOTO Emotivno u Veloj Luci: Ante Gelo predstavio svoju knjigu Oliverovih nota

Uoči osme obljetnice odlaska legendarnog i nikad prežaljenog Olivera Dragojevića, u Veloj Luci nastavlja se program manifestacije "Trag u beskraju", posvećene životu i neizbrisivom glazbenom djelu jednog od najvećih hrvatskih glazbenika.
Uoči osme obljetnice odlaska legendarnog i nikad prežaljenog Olivera Dragojevića, u Veloj Luci nastavlja se program manifestacije "Trag u beskraju", posvećene životu i neizbrisivom glazbenom djelu jednog od najvećih hrvatskih glazbenika.
Foto: Zvonimir Barisin
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U sklopu programa predstavljena je knjiga nota "Oliver za gitaru" autora Ante Gele, koja Oliverove bezvremenske pjesme približava gitaristima i svim zaljubljenicima u njegovu glazbu.
U sklopu programa predstavljena je knjiga nota "Oliver za gitaru" autora Ante Gele, koja Oliverove bezvremenske pjesme približava gitaristima i svim zaljubljenicima u njegovu glazbu.
Foto: Zvonimir Barisin
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Predstavljanje je proteklo u emotivnom ozračju, uz prisjećanje na Oliverov izniman glazbeni opus i njegovu neraskidivu povezanost s Velom Lukom, Dalmacijom i morem.
Predstavljanje je proteklo u emotivnom ozračju, uz prisjećanje na Oliverov izniman glazbeni opus i njegovu neraskidivu povezanost s Velom Lukom, Dalmacijom i morem.
Foto: Zvonimir Barisin
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Manifestacija "Trag u beskraju" iz godine u godinu okuplja brojne Oliverove prijatelje, kolege i obožavatelje, koji njegov lik i djelo čuvaju kroz glazbu, zajedničke uspomene i posebne događaje organizirane njemu u čast.
Manifestacija "Trag u beskraju" iz godine u godinu okuplja brojne Oliverove prijatelje, kolege i obožavatelje, koji njegov lik i djelo čuvaju kroz glazbu, zajedničke uspomene i posebne događaje organizirane njemu u čast.
Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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