'Imamo zapovjednicu Oružanih snaga koja nema hrabrosti reći podređenom da je smijenjen'

Bivši predsjednik Ivo Josipović poručio je da ne želi ulaziti u to tko u slučaju smjene Mate Radeljića iz Ureda predsjednice govori istinu, ali da je smjena trebala biti drugačije napravljena.

- Imamo ovdje spin mahera koji se vodi opasnom tezom, ali s druge strane imamo predsjednicu koja koristi tog mahera stoga ni ona nije ništa vjerodostojnija u tom iskazu od njega i mislim da jedini način da se istina utvrdi je da se provede ozbiljna istraga saborskog povjerenstva, ali i DORH-a - kazao je Josipović za RTL Danas.

Smatra da je smjena savjetnika trebala biti drugačije obavljena.

- To treba izgledati tako da osobi, koja je do jučer kod vas radila, kažete da imate druge prioritete, zahvalite i to je posao za onog koji je postavio ljude, dakle, za predsjednika ili predsjednicu. Strašno je, kad pogledate, da imamo osobu koja je predsjednik države, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga koja nema ni snage ni hrabrosti da svom podređenom kaže o čemu se radi - smatra Josipović.

