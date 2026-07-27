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VATROGASNI ZAPOVJEDNIK

Tucaković: Slanje kanadera u Francusku ne ugrožava Hrvatsku, spremno ih je još pet

Zagreb: Na današnjoj svečanosti u dvorištu Državne vatrogasne škole dodijeljen je treći kontingent specijaliziranih vatrogasnih vozila
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
27.07.2026.
u 21:23
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Naglasio je da je vrlo važan sustav koji može brzo reagirati na takve požare

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručio je u ponedjeljak kako odluka Hrvatske da u Francusku pošalje jedan kanader ne ugrožava spremnost domaćeg sustava. "Naravno da smo spremni. Vatrogasni sustav u Republici Hrvatskoj je prepoznatljiv i vidi se kako radimo", rekao je Tucaković u središnjem Dnevniku HRT-a, upitan jesmo li spremni u slučaju da kod nas izbije požar većih razmjera. Dodao je da, bez obzira na to što smo poslali jedan kanader jer naša je i obaveza sudjelovati u gašenju na području Europske unije, u Hrvatskoj je spremno sada pet kanadera, šest Air Tractora te sve zemaljske snage. Vidjelo se to, napomenuo je, na nizu zahtjevnih požara ove godine koji su vrlo brzo stavljeni pod kontrolu, podsjetivši na intervencije na Korčuli, Hvaru i u Komiži.

Naglasio je da je vrlo važan sustav koji može brzo reagirati na takve požare, a uz spremnost vatrogasnih snaga, ključna je i prevencija. Osvrnuo se i na ovogodišnju statistiku požara. "Imamo povećanje od sedam posto u odnosu na prošlu godinu, a u priobalju ih je 16 posto više. U priobalju je dosad zabilježeno 3200 požara, a zračne snage angažirane su 65 puta. Svi su vrlo brzo ugašeni, u roku od dva dana", rekao je. "Ljudski faktor je vrlo bitan, kao i djelovanje na svim razinama lokalne samouprave. Vrlo je važno da svi djelujemo preventivno. Nemojmo paliti otvoreni plamen i odbacivati opuške", poručio je Tucaković.

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Ključne riječi
kanaderi Slavko Tucaković Šumski požari požari Francuska

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