Zelenski otvorio novu frontu, pa dobio odgovor: 'Mi ne praštamo! Ovo je domet naših projektila'

Zaoštrava se situacija između Ukrajine i Irana, a započet ukrajinskim napadom bespilotnom letjelicom na iranski brod pri čemu je poginuo jedan član posade, a drugi je ranjen. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da smrtonosni ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru "ne može ostati bez odgovora", nazvavši ga kršenjem Povelje Ujedinjenih naroda. U objavi na društvenim mrežama, Araghchi je optužio Izrael da je izazvao napad u pokušaju da "uvuče Europu u svoj rat".



Rekao je i kako je to izjavio u telefonskim razgovorima s visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kallas i ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Nakon diplomatske izjave, proiranski Telegram kanal Middle East Spectator objavio je kartu na kojoj se tvrdi da se cijela Ukrajina nalazi unutar operativnog dometa iranskih balističkih projektila, posebno se referirajući na sustav Khorramshahr-4. Ovu poruku nisu potvrdili službeni izvori iranske vlade.