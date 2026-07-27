Zaoštrava se situacija između Ukrajine i Irana, a započet ukrajinskim napadom bespilotnom letjelicom na iranski brod pri čemu je poginuo jedan član posade, a drugi je ranjen. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da smrtonosni ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru "ne može ostati bez odgovora", nazvavši ga kršenjem Povelje Ujedinjenih naroda. U objavi na društvenim mrežama, Araghchi je optužio Izrael da je izazvao napad u pokušaju da "uvuče Europu u svoj rat".
Rekao je i kako je to izjavio u telefonskim razgovorima s visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kallas i ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Nakon diplomatske izjave, proiranski Telegram kanal Middle East Spectator objavio je kartu na kojoj se tvrdi da se cijela Ukrajina nalazi unutar operativnog dometa iranskih balističkih projektila, posebno se referirajući na sustav Khorramshahr-4. Ovu poruku nisu potvrdili službeni izvori iranske vlade.
Zelenski otvorio novu frontu, pa dobio odgovor: 'Mi ne praštamo! Ovo je domet naših projektila'
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je Izrael da je izazvao napad u pokušaju da "uvuče Europu u svoj rat"
Komentara 20
Novi front. Što Vladimiru Zelenskom to treba?
Sahedi godinama siju smrt po Ukrajini.Zbog toga Ukrajina se ima pravo braniti.Što Iran može dopremiti Rusima nego oružje ?.Iran je preko Hamasa isprovocirao sukob napadom na Izrael jer Iran nikada nije bio za mir nego da provocira sukobe na Bliskom istoku.Imaju toliko nafte da mogu živjeti kao UAE ali njima je uvijek bio potreban ratni sukob.Dok su ratovali sa Irakom tada smo bar imali mir.Sada Sahedi tj, Geran- 2 ruska kopija , padaju po EU..Iran se spremio za dugogodišnji rat tako da ih SAD ne napada bez razloga.
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Ovaj je totalno prolupao!!!