Tko je farmaceutkinja koja traži sastanak s Plenkovićem? Založila je kuću, zadužila se...

Tri je sata prošlog utorka, kada se u HDZ-u raspravljalo o Milijanu Brkiću, farmaceutkinja Ljiljana Sović Brkičić stajala ispred sjedišta HDZ-a čekajući premijera Andreja Plenkovića. Bezuspješno.

– Htjela sam premijera zamoliti za razgovor jer mu već godinu dana šaljem mailove, njih sada već više od 50, zato što mu želim objasniti kako se zloupotrebljavaju sredstva iz EU fondova namijenjena istraživanju i razvoju, a kojih je 660 milijuna eura namijenjeno Hrvatskoj. Njegova tajnica stalno govori da će mu prenijeti poruku – tumači Lj. S. Brkičić.

Dokaze slala u Banske dvore

Nastavlja kako je svojevremeno doznala da je premijer naložio da se njen problem riješi pa su je lani pozvali u Ministarstvo gospodarstva gdje su joj rekli da će Ministarstvo raspisati natječaj za nositelje Pečata izvrsnosti, a da je Vlada osigurala sredstva.

– A projekata koji nose taj Pečat je pet, jedan je moj. Ministarstvo je na e-savjetovanju objavilo prijedlog pravilnika, no kako je taj prijedlog bio napravljen po izokrenutim pravilima, dala sam primjedbe. No, Ministarstvo je odlučilo da neće raspisati taj natječaj te će sredstva preusmjeriti drugdje. Stoga sam istražila i prokazala kako se kradu i nenamjenski troše sredstva iz EU fondova namijenjena istraživanju i razvoju. Dokaze sam dostavila i premijeru i nadležnim ministrima, ali nitko nije reagirao. I zato sad planiram iduće korake. Uskoro ću protestirati na Markovu trgu, a ako ni to ne uspije, onda ću ići protestirati u Bruxelles, ispred OLAF-a, svojevrsnog “USKOK-a” Europske komisije koji prati nenanamjensko trošenje, tj. zloupotrebu sredstava iz EU fondova – odlučna je farmaceutkinja, zaposlena u HZZO-u.

Kaže da sve to čini jer je prije deset godina, s dr. Zdravkom Dokuzovićem, u sklopu svoje firme BLC pharmaceutica razvila novu, patentno zaštićenu tehnologiju koja omogućava kontrolirano i za točno mjesto specifično otpuštanje lijeka, pripremljenog na drugačiji način, čime se postiže kontrolirana koncentracija lijeka u krvi, što je jako bitno za liječenje.

Vlastitih 10 milijuna kuna

– Napravili smo bolju formulaciju lijeka levodopa koji u liječenju Parkinsonove bolesti nadomješta dopamin. Iako je to odličan lijek, zbog njegove nekontrolirane primjene, jer ga ima ili previše ili premalo, dolazi do štetnih posljedica. Razvojem nove formulacije tog lijeka mi smo taj problem riješili čime bi se osiguralo bolje liječenje bolesnika. U ovaj je projekt dosad uloženo vlastitih 10 milijuna kuna, zbog čega sam podigla kredite, založila kuću, zadužila se, a sad nam treba dodatnih 25 milijuna da bismo napravili pilot-studiju. No, premda je za projekt postavljena hipoteza, testiran je inovativni koncept, provedene su studija izvedivosti i laboratorijska istraživanja, predane patentne prijave, ishođeni svjetski patenti, od EK dobiven Pečat izvrsnosti i preporuka za financiranje iz EU sredstava, u protekle tri godine naša javljanja na natječaje uvijek su završavala negativno – kazala je Lj. S. Brkičić.